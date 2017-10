Japonezii nu se grabesc sa treaca la tehnologii noi, ma refer la cele pentru masini electrice sau plug-in, ci prefera sa le imbunatateasca pe cele pe care le folosesc de ani buni, poate de aceea sunt pe primul loc la fiabilitate. Acest lucru l-a facut si Toyota cu noul model C-HR si l-a inzestrat cu tehnologia hibrida intalnita pe Prius, pentru a avea un consum in oras in jur de 6,5 litri la 100 de km pentru motorul pe benzina de 1,8 litri.

Hibridul japonez are 122 de cai putere furnizati de un ansamblu de propulsie format dintr-un motor electric si unul pe benzina in combinatie cu o transmisie automata cu variatie continua CVT.

Cum functioneaza si cat consuma hibridul Toyota C-HR

Motorul electric face rost de energie la franare, decelerare, sau ajutat de motorul pe benzina care produce curent, astfel ca tot timpul cat conduci este un joc continuu de recuperare de energie si un joc continuu intre cele doua motorizari.

Nu este un hibrid plug-in (nu se incarca la priza), deci reusesti sa mergi foarte putin 100% electric, doar atunci cand apesi acceleratia foarte incet, adica maresti viteza gradual cu cate 5 km/h si nu depasesti 40 km/h (bateria avea energie sub jumatate, cam asa a fost tot timpul).

Chiar daca esti un pic contrariat ca hibridul ruleaza prea putin electric, daca la finalul zilei ai un consum de 6,5 litri la 100 km in oras esti pe deplin multumit ca nu ai dat banii pe un alt model cu motorizare diesel. Consumul acesta l-am avut luni dimineata, la ora 9, intre Piata Alba Iulia si Pipera.

In weekend, hibridul C-HR consuma si mai putin. Am avut un consum de 5,5 litri la 100 km din Drumul Taberei pana in Baneasa.

In afara orasului, pe autostrada la 130-140 km/h consuma tot 6,5 litri, iar pe segmente de drum unde nu treci de 80 km/h, hibridul ia putin peste 5 litri.

Bateria sistemului Toyota Hybrid are o garantie de 5 ani sau 100.000 Km. Despre cum functioneaza tehnologia hibrida pe masinile Toyota puteti citi mai mult aici.

Crossover-ul Toyota C-HR se conduce usor, masina nu este mare (1,8 metri latime si 4,36 metri lungime), iar lipsa ambreiajului usureaza mult efortul soferului, pentru ca modele hibrid vin cu transmisia CVT.

Dotari, tehnologii si motorizari Toyota C-HR

Desi japonezii ofera in standard foarte multe dotari pe modelele sale, C-HR hibrid in echiparea C-Ult a avut camera pentru marsarier, nu si senzori pentru parcare.

Cele mai interesante dotari pe echiparea C-Ult sunt sistemul de pornire cu buton, climatizarea automata bi-zona, scaunele fata incalzite, ecranul multi-informativ color TFT cu diagonala de 4.2", ecranul multimedia cu diagonala de 8", sistemul multimedia Toyota Touch 2, geamurile spate fumurii, sistemul pre-impact cu sistem de detectie a pietonilor, sistemul de avertizare la parasirea benzii de rulare si de control al directiei, sistemul asistenta marcaje rutiere, reglajul automat al fazei farurilor, tempomatul adaptiv, luminile de zi (tip LED), sistemul de monitorizare a unghiului mort (BSM) si sistemul asistenta pornire in rampa (HAC).

Toyota C-HR este produsa in cadrul uzinei Sakarya, Turcia, alaturi de Corolla si Verso. Modelul poate fi comandat atat cu sistemul de propulsie hibrid de 122 CP, sau cu motorul de 1,2 litri benzina 115 CP. In standard, modelul japonez vine cu un sistem de tractiune fata, dar optional se poate configura si un model cu tractiune integrala.

Toyota C-HR in versiunea de echipare C-ITY cu motorul de 1,2 litri are un pret de pornire de 19.500 euro cu TVA. Cea mai accesibila varianta hibrida pleaca de la 24.120 de euro cu TVA si este oferita alaturi de nivelul de echipare C-Enter.

Date tehnice Toyota C-HR 1.8 Hibrid 122CP C-ULT

Motor electric: 72 CP, cuplu 163 Nm.

Motor termic: 98 CP, cuplu maxim Nm (rpm)142 (3600)

Viteza maxima km/h 170

Acceleratie 0-100 km/h s 11

Lungime mm 4360

Latime mm 1795

Inaltime mm 1555

Ampatament mm 2640

Emisii 90 gCO2/ km

Consum mixt 3,8 litri