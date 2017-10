Porsche Finance Group a lansat sharetoo, o solutie de corporate car sharing in Romania, sub brandul international al grupului. Angajatii firmelor care au incheiat un parteneriat cu Porsche Finance Group pot alege din toate brandurile auto ale grupului Volkswagen comercializate de Porsche Romania, conform informatiile precizate de catre oficialii companiei in cadrul unei conferinte de presa.

“Membrii echipei se conecteaza la o platforma online si isi rezerva o masina, pe care o deschid cu ajutorul telefonului, fara cheie. Am fot incurajati de feedback-ul pozitiv de etapa-pilot, in care mai mult de 600 de persoane au avut acces la serviciu”, a declarat Radu Manea, Head of Fleet Management Porsche Finance Group Romania.

Serviciul a fost testat incepand cu 2016, sub marca locala RideON, Romania s-a numarat printre primele piete ale grupului care au implementat aceasta solutie. In etapa -pilot , serviciul a fost utilizat de angajatii companiilor Porsche in Romania, precum si de cativa clienti strategici, cu care grupul are in derulare parteneriate pe termen lung, conform informatiilor furnizate de catre oficialii companiei.

Noul serviciu este disponibil din 10 octombrie 2017 si propune, in prima faza fiind doua tipuri de produse de corporate car sharing. Primul se adreseaza companiilor, cel de-al doilea este adresat retelei nationale de distribuitori autorizati ai marcilor comercializate de Porsche Romania, alaturi de care Porsche Finance Group doreste sa obtina acoperire nationala pentru sharetoo. Flota sharetoo se bazeaza pe marcile Volkswagen Group.

Toate masinile din flota sharetoo sunt echipate cu tehnologie de car sharing care se ocupa cu monitorizarea si gestionarea masinilor prin intermediul unei interfete dedicate. Utilizatorul poate deschide si inchide masina direct de pe smartphone, prin intermediul unei aplicatii disponibile pentru sisteme Android si iOS.

Serviciul este lansat oficial in Romania si Austria si va fi disponibil pe toate pietele grupului in urmatorii ani.

Reprezentantii companiei au declarat ca in prezent au 6 clienti corporate si 33 de masini disponibile, planul acestora fiind ca, pana la finalul anului 2018, numarul de masini din flota sharetoo sa depaseasca 500. In plus, dupa consolidarea acestui serviciu pe latura de corporate, Porsche Finance Group ia in calcul dezvoltarea serviciului sharetoo catre clientii persoane fizice.

KPMG este unul dintre clientii actuali ai serviciului Sharetoo, iar Alin Negrescu, Tax Director KPMG Romania a declarat ca oferta aleasa de companie pleaca de la un cost mediu de 25 de lei, cu TVA inclus, pentru o calatorie, de maxim o ora, care nu depaseste 15 kilometri.

Brent Valmar, general manager Porsche Romania: Marcile noastre vor inregistra o crestere de cota de piata de minim 13 procente

Marcile grupului Volkswagen vor inregistra o crestere de cota de piata de minim 13 procente, conform estimarilor facute de catre Brent Valmar, general manager Porsche Romania care a anuntat ca pentru 2017, numarul de unitati livrate se va situa la 31.900, urmand ca in 2018 numarul acestora sa ajunga la 36.000.

In ceea ce priveste vanzarea de piese si accesorii, oficialii companiei se asteapta la venituri de 74 milioane de euro pentru anul 2017, datorita evolutiei parcului auto si a intrarilor masive de masini second-hand in Romania.

Brent Valmar a precizat ca au fost lansate "puternic" anul acesta si vanzarile de masini electrice si hibrid, fiind vandute 20 de modele Volkswagen si 15 de la Audi. Pentru anul 2018, grupul propunandu-si sa vanda peste 200 de masini.

Sursa foto: bohbeh34343 / Shutterstock.com