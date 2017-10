Porsche Finance Group a lansat sharetoo, o solutie de corporate car sharing in Romania, sub brandul international al grupului. Angajatii firmelor care au incheiat un parteneriat cu Porsche Finance Group pot alege din toate brandurile auto ale grupului Volkswagen comercializate de Porsche Romania, conform informatiile precizate de catre oficialii companiei in cadrul unei conferinte de presa.

“Membrii echipei se conecteaza la o platforma online si isi rezerva o masina, pe care o deschid cu ajutorul telefonului, fara cheie. Am fot incurajati de feedback-ul pozitiv de etapa-pilot, in care mai mult de 600 de persoane au avut acces la serviciu”, a declarat Radu Manea, Head of Fleet Management Porsche Finance Group Romania. Serviciul a fost testat incepand cu 2016, sub marca locala RideON, Romania s-a numarat printre primele piete ale grupului care au implementat...