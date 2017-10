Bosch, lider global in furnizarea de tehnologii si servicii, a inaugurat un Centru de Training in incinta fabricii de componente electronice auto. Valoarea investitiei in noua cladire si in echipamentele cu care este prevazuta se ridica la 6 milioane de euro.

Centrul de Training Bosch este dedicat pregatirii elevilor in sistemul educational dual si dezvoltarii continue a angajatilor, atat pe plan profesional cat si personal.

Constructia din campusul Bosch din Jucu, care se intinde pe 4400 metri patrati, este prevazuta cu sali de instruire cu un design modern si inspirational, pentru a oferi cele mai bune conditii de invatare. Elevii inscrisi in programul de invatamant dual se vor pregati in ateliere dotate cu echipamente de ultima generatie, care permit pregatirea profesionala sistematica in domeniul electronicii si electromecanicii. In plus, centrul este dotat cu noi laboratoare, dedicate centrului de inginerie Bosch.

In cadrul Centrului de Training, o echipa dedicata de specialisti va sustine pana la finalul anului 2018 peste 300 de sesiuni de instruire, atat pentru dezvoltarea abilitatilor tehnice ale angajatilor Bosch, cat si programe speciale de dezvoltare personala si leadership.

Compania a oferit angajatilor sai in 2016 peste 2.500 de zile de instruire in tara. Aproximativ 500 de angajati au avut ocazia sa-si extinda competentele in locatii Bosch internationale. In plus, un total de 350 de studenti si-au inceput carierele in programe specifice dezvoltate in locatiile Bosch din Romania. Pe langa proiectul Scoala Duala, Bosch sustine, de asemenea, dezvoltarea educatiei universitare din Romania. Centrul de Inginerie din Cluj a lansat in octombrie 2017 un program de masterat cu o programa innoita si stagii de practica, in parteneriat cu Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca.

Grupul Bosch este prezent pe piata din Romania de peste 20 de ani si numara peste 4.800 de angajati in patru entitati. In anul 2016, Bosch a inregistrat un volum de vanzari de 332 milioane de euro pe piata din Romania. Pe langa centrul de cercetare – dezvoltare din Cluj si unitatile sale de productie pentru Solutii de mobilitate din Cluj si din Blaj, Bosch mai opereaza si o unitate de productie de tehnica liniara, localizata de asemenea in Blaj, precum si un centru de servicii de externalizare a proceselor de afaceri (BPO) in Timisoara. In Bucuresti, Bosch opereaza un birou de vanzari pentru produsele diviziilor Solutii de mobilitate, Bunuri de larg consum si Tehnologie pentru constructii si energie. In plus, o filiala a BSH Hausgerate GmbH, activa pe piata electrocasnicelor, are sediul, de asemenea, in capitala tarii.