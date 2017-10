Bosch, lider global in furnizarea de tehnologii si servicii, a inaugurat un Centru de Training in incinta fabricii de componente electronice auto. Valoarea investitiei in noua cladire si in echipamentele cu care este prevazuta se ridica la 6 milioane de euro.

Centrul de Training Bosch este dedicat pregatirii elevilor in sistemul educational dual si dezvoltarii continue a angajatilor, atat pe plan profesional cat si personal. Constructia din campusul Bosch din Jucu, care se intinde pe 4400 metri patrati, este prevazuta cu sali de instruire cu un design modern si inspirational, pentru a oferi cele mai bune conditii de invatare. Elevii inscrisi in programul de invatamant dual se vor pregati in ateliere dotate cu echipamente de...