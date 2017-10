Seful CNAIR, Stefan Ionita, a gasit „vinovatul” pentru lipsa autostrazilor. Solul din Romania este altfel decat in tarile din care provin firmele de constructii, scrie digi24.ro .

Firmele din strainatate care vin sa realizeze autostrazi in Romania au experienta in procedurile de achizitie publica, dar nu sunt obisnuite cu solul romanesc, a declarat la un post de televiziune Stefan Ionita, directorul general al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

”Am observat ca firmele straine care construiesc in Romania, desi au experienta in achizitii publice, au probleme cand trebuie sa lucreze efectiv pe specificul solului din Romania”, a explicat Stefan Ionita, in cadrul unei emisiuni. Directorul general al CNAIR a precizat ca, „este diferenta intre un sol arid cum este cel din Spania si specificul solului romanesc”.