Lupta este foarte stransa in segmentul B pe piata auto europeana. Cei mai mari rivali, grupurile VW, PSA si Renault-Nissan, au fiecare o cota de piata apropiata de 25%, restul brandurilor nu sar de 10%.

Daca ne uitam la numarul de unitati vandute in prima jumatate a anului, primele noua cele mai comandate masini de clasa B in Europa au fiecare peste 100.000 de unitati livrate anul acesta. Este si Dacia in top, cu Sandero pe locul 7 (105.000 unitati) si Logan pe locul 19 (27.000 unitati), reiese din cifrele Jato Dynamics. Cum arata cele mai dorite masini de oras aflati mai jos.