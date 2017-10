4 cilindri, sase in linie, V6, V8, V10, V12, si chiar 3 cilindri, toate aceste sunt motoare mult mai des intalnite decat versiunea de care vorbim in acest articol: propulsorul in 5 cilindri. Sa nu uitam, insa, ca nu cu mult timp in urma, motorul in cinci cilindri era mult mai intalnit decat in zilele noastre, el ajungand acum o raritate in industria auto.