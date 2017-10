Toyota Romania anunta lansarea pentru pre-comenzi a noului Land Cruiser 150. Noul Land Cruiser ramane fidel reputatiei, ducandu-si renumele mai departe cu un design exterior nou, modern si robust, cu un habitaclu mai sofisticat, mai confortabil, precum si cu tehnologii noi, atat pentru deplasari on-road, cat si off-road in siguranta.

„Noul Land Cruiser 150 a fost lansat prima data in Japonia in anul 1951 si este un 4x4 iconic pentru Toyota care imbina perfect abilitatile de deplasare pe teren accidentat cu rafinamentul si confortul. Niciun alt model SUV nu poate oferi combinatia unica intre performantele off-road si robustetea noului Land Cruiser, ceea ce ne face sa fim foarte increzatori in ceea ce priveste interesul pe care il va starni pe piata locala. Pretul pentru echiparea de start a noului Land Cruiser 150 incepe de la 47,600 euro cu TVA inclus si poate ajunge la 67,400 euro cu TVA inclus pentru varianta Luxury A/T AVS.”, a declarat Diana Stan, Marketing Director Toyota Romania.

Elementul cheie al modelului este adoptarea unei solutii durabile de constructie cu caroserie montata pe sasiu, cu durabilitate superioara si rezistenta la deformare. Lungimea totala a caroseriei noului Land Cruiser a fost crescuta cu 60 mm, la un total de 4,840 mm. Design-ul partii frontale a modelului se bazeaza pe cateva elemente structurale, mostenite de la generatiile anterioare, la care s-au adaugat cateva elemente de noutate, precum capota redesenata si un design nou al grilei radiatorului, al farurilor, al barei de protectie si al aripilor.

La interior, noul Land Cruiser beneficiaza de butoane optimizate din punct de vedere ergonomic, grupate pe functionalitati, iar noul design al plansei de bord incorporeaza sistemul multimedia Toyota Touch® 2 with Go cu un ecran cu diagonala de 8", ceasuri de bord Optitron si un afisaj multi-informativ cu diagonala de 4.2". Printre noile dotari se numara si un sistem imbunatatit de ventilatie a scaunelor fata, un parbriz cu incalzire electrica si duze de spalare incalzite electric, oglinzi retrovizoare exterioare cu pliere prin basculare, cat si de redesenarea cheii inteligente.

Pentru siguranta avansata, modelele Land Cruiser cu transmisie automata dispun de sistemul 'Toyota Safety Sense', un set de sisteme de siguranta activa proiectate sa previna coliziunile sau sa diminueze efectele acestora intr-o vasta varietate de scenarii de trafic. Combinand o camera video si un radar pe unde milimetrice, sistemul Toyota Safety Sens, ce echipeaza modelul Land Cruiser, include un sistem asistenta pre-impact (PCS) cu functie de detectie a pietonilor, tempomat adaptativ (ACC), sistem de avertizare la parasirea benzii de rulare (LDA), sistem de asistenta marcaje rutiere (RSA) si sistem de comutare automata a fazei farurilor (AHB).

Disponibil in peste 190 de tari si avand, astfel, cea mai extinsa distributie geografica dintre toate modelele Toyota, Land Cruiser dispune de abilitati off-road inegalabile, bazate pe o reputatie solida ce-l recomanda drept unul dintre cele mai robuste si fiabile vehicule cu tractiune integrala, fiind lider in segment la nivelul vanzarilor in mai mult de 10 tari europene.