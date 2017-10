Lupta pentru suprematia pe piata automobilelor de lux continua, iar trei dintre cei mai importanti producatori, Mercedes-Benz, BMW si Lexus, sunt, in acest moment, intr-o competitie extrem de stransa pe piata din Statele Unite ale Americii. In ciuda vanzarilor ceva mai modeste din septembrie, Mercedes-Benz ramane in fruntea acestui clasament, cu 242.250 de vehicule vandute intr-un an, urmat de BMW, la o diferenta destul de mica, si Lexus, foarte aproape de cei doi.