Lupta pentru suprematia pe piata automobilelor de lux continua, iar trei dintre cei mai importanti producatori, Mercedes-Benz, BMW si Lexus, sunt, in acest moment, intr-o competitie extrem de stransa pe piata din Statele Unite ale Americii. In ciuda vanzarilor ceva mai modeste din septembrie, Mercedes-Benz ramane in fruntea acestui clasament, cu 242.250 de vehicule vandute intr-un an, urmat de BMW, la o diferenta destul de mica, si Lexus, foarte aproape de cei doi.

Ceea ce trebuie retinut, insa, este ca vanzarile in segmentul masinilor de lux au crescut cu 4,9 procente luna trecuta, ceea ce inseamna ca un numar de 174.504 vehicule si-au gasit noi proprietari.