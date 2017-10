Constructorul american de masini electrice Tesla a concediat sute de angajati in cursul acestei saptamani, dupa ce a efectuat mai multe evaluari de performanta, derulate in perioada celei mai mari expansiuni din istoria companiei, reprezentantii acesteia confirmand informatia, fara a da detalii despre numarul de lucratori demisi, scrie cotidianul The New York Times.

Concedierile nu reprezinta ceva iesit din comun, chiar daca au loc intr-o perioada in care Tesla incearca sa-si creasca productia de serie a automobilului Model 3 sedan, afirma reprezentantii gigantului american, care a fost criticat pentru ritmul lent de productie, avand in vedere ca mii de potentiali cumparatori au dat deja avansuri pentru achizitie, potrivit News.ro.

Ei adauga ca Tesla efectueaza anual evaluari de performanta, in urma carora se acorda adesea promovari sau bonusuri, dar pot duce si la concedieri. “Ca in orice companie, mai ales intr-una cu peste 33.000 de angajati, evaluarile de performanta conduc, ocazional, si la concedieri. Tesla continua sa creasca si sa faca angajari in toata lumea”, au afirmat reprezentantii constructorului.

Desi au confirmat informatia, acestia nu au dezvaluit numarul exact al salariatilor care au fost pusi pe liber in urma evaluarilor. Compania se afla in perioada cu cea mai mare expansiune din istoria sa, dupa ce a preluat anul trecut producatorul de panouri solare SolarCity, intr-o tranzactie de circa 2,6 miliarde de dolari.

Tesla a fabricat circa 25.000 de vehicule in trimestrul al treilea, dar numai 260 dintre acestea au fost Model 3s, sub numarul preconizat, de 1.500 de unitati, pe fondul unor blocaje neasteptate in sistemul de productie. Directorul general si fondatorul companiei, Elon Musk, a impus obiective agresive pentru extinderea fabricii sale din Fremont, California, care prevede cresterea volumului anual de productie de la 100.000 de vehicule la 500.000 de unitati.

Totusi, concedierile ar putea arata ca problemele cu angajatii au contribuit la dificultatile intampinate la construirea Modelului 3s, potrivit publicatiei The New York Times. Un reprezentant al constructorului a afirmat ca recentele concedieri nu ar avea niciun efect asupra productiei Modelului 3s si ca cea mai mare parte a posturilor vacante va fi ocupata prin noi angajari.

