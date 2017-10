Constructorul american de masini electrice Tesla a concediat sute de angajati in cursul acestei saptamani, dupa ce a efectuat mai multe evaluari de performanta, derulate in perioada celei mai mari expansiuni din istoria companiei, reprezentantii acesteia confirmand informatia, fara a da detalii despre numarul de lucratori demisi, scrie cotidianul The New York Times.

Concedierile nu reprezinta ceva iesit din comun, chiar daca au loc intr-o perioada in care Tesla incearca sa-si creasca productia de serie a automobilului Model 3 sedan, afirma reprezentantii gigantului american, care a fost criticat pentru ritmul lent de productie, avand in vedere ca mii de potentiali cumparatori au dat deja avansuri pentru achizitie, potrivit News.ro. Ei adauga ca Tesla efectueaza...