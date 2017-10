Lipsa locurilor de parcare este pe locul al doilea in topul problemelor privind circulatia masinilor in Bucuresti, dupa aglomeratie si urmata de starea proasta a strazilor. O alta problema semnalata de peste 80 de respondenti sunt persoanele care percep taxa de parcare in mod abuziv: “Problema mea sunt parcangii carora nimeni nu le face nimic, ca si cum nu ar exista”, a scris unul dintre ei.

De departe, zona cea mai problematica este centrul orasului, conform a 78,4% dintre respondenti, urmata in top de zonele rezidentiale si de cele de birouri.

Intrebati ce fac atunci cand stiu ca trebuie sa mearga intr-o zona cu putine locuri, 52% dintre respondenti au spus ca aleg sa mearga cu transportul in comun sau cu serviciile ca UBER, care ofera o alternativa la masina personala. La capitolul solutii, cei mai multi respondenti sustin investitiile in infrastructura (82% dintre respondenti), urmate de incurajarea alternativelor la masina personala - transport in comun, piste pentru biciclete, servicii ca UBER (60% dintre respondenti).

Studiul a fost realizat de UBER ca parte a unei campanii menite sa convinga bucurestenii sa lase mai des masina personala acasa si sa foloseasca mai des transportul in comun sau UBER. Timp de o luna, cei care acceseaza platforma uber.com/grijaparcarii pot castiga curse UBER, calatorii RATB sau calatorii cu metroul pentru o luna, astfel incat sa fie convinsi sa isi lase mai des masina acasa.

Potrivit informatiilor publice, in Bucuresti sunt aproximativ 200.000 de locuri de parcare la peste 1 milion de masini. Asta inseamna un loc de parcare pentru cinci masini. Conform TomTom Index, Bucurestiul se regaseste pe locul 5 in topul celor mai aglomerate orase din lume si este cel mai congestionat oras din Europa.

Lansat in Bucuresti in februarie 2015, UBER a ajuns la peste 300.000 utilizatori. Peste 20% din curse incep sau se termina langa o statie de metrou sau un nod important de transport.