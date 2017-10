Goodyear a anuntat ca echipeaza Tesloop, un serviciu de mobilitate city-to-city care utilizeaza exclusiv vehiculele electrice Tesla, cu senzori wireless in anvelopele sale pentru a imbunatati managementul anvelopelor si a maximiza timpul de functionare pentru flota sa in crestere.

"Vrem sa construim viitorul, nu doar sa observam sau sa citim despre el", a spus Chris Helsel, directorul tehnic al Goodyear. "Pe masura ce noul ecosistem de mobilitate continua sa se contureze, luam masuri pentru a ne dezvolta in ritmul schimbarilor tehnice din industria transporturilor si pentru a dezvolta inovatii in domeniul anvelopelor care sa raspunda inteligentei vehiculelor care circula pe ele".

Senzorii wireless masoara si inregistreaza in permanenta temperatura si presiunea in anvelope, asociate cu alte date ale vehiculului si conectate la propritatile unor algoritmi dintr-un cloud al Goodyear pentru a imbunatati operatiunile generale ale flotei si a prezice cand anvelopele au nevoie de service sau de inlocuire.

Ca parte a programului dezvoltat in parteneriat cu Tesloop, Goodyear isi extinde, de asemenea, solutiile de flota mobila la vehiculele de pasageri, asigurand intretinerea si repararea anvelopelor, in timp ce vehiculele Tesloop se afla la statiile de incarcare, sau in timpul perioadelor de oprire planificate.

"Cand conduci masini aproape 24/7/365, minimizarea incidentelor legate de anvelope este esentiala pentru experienta clientilor si pentru modelul de afaceri", a declarat Rahul Sonnad, CEO al Tesloop. "Posibilitatile de diagnosticare a anvelopelor bazate pe date sunt remarcabile si promit sa ajute o afacere precum Tesloop sa functioneze mai eficient si sa faca vehiculele noastre cele mai sigure de pe drum".

Tesloop opereaza cu o flota de masini Tesla, cu o medie de pana la 17.000 de mile pe vehicul, pe luna. Vehiculul sau cu cel mai inalt kilometraj, un model Tesla S in functiune din 2015, a depasit recent 300.000 mile de serviciu. Goodyear lucreaza cu Tesloop incepand din ianuarie 2017 pentru a studia efectul tehnologiilor autonome asupra anvelopelor.

Efortul companiei Goodyear in lucrul cu Tesloop se bazeaza pe comercializarea cu succes a Goodyear Proactive Solutions pentru flotele de camioane, utilizand tehnologia avansata de telematica si tehnologia de predictie, pentru a permite operatorilor de flote sa optimizeze eficienta consumului de combustibil si sa identifice si sa rezolve problemele legate de anvelope inainte ca acestea sa survina.

In plus fata de ofertele sale de management al flotei, Goodyear lucreaza de asemenea cu producatorii de automobile pentru a furniza informatii despre anvelope sistemelor de control al vehiculelor in incercarea de a spori siguranta si performanta acestora. Helsel a adaugat: "Goodyear se afla in fruntea noii piete, combinand expertiza in managementul flotelor cu produse inteligente si cu o retea vasta de servicii pentru a oferi solutii complete pentru viitorul mobilitatii".