„Zona de vest a capitalei nu o aveam acoperita, asadar am folosit modelul de magazine-butic pe care l-am lasat anul trecut in zona de nord, pe spatiul unui alt centru comercial. Practic, am eficientizat spatiul si am adus experienta Pegas mai aproape de consumatori. Mai mult decat atat, magazinul de dimensiuni relativ reduse este si o forma de a arata celor interesati de franciza Pegas ca se pot gasi solutii practice pentru vanzarea bicicletelor Pegas,” explica Andrei Botescu, fondatorul Atelierelor Pegas.

In afara necesitatii de extindere a businessului Pegas prin deschiderea de noi magazine in regie proprie sau prin franciza, planurile Pegas cuprind si vanzarea de solutii de bike sharing catre municipalitati si institutii atat locale cat si internationale, pe modelul deja implementat in Romania la Universitatea de Farmacie si Medicina Targu Mures.

"Dupa cinci ani in care am dezvoltat o gama variata de biciclete pentru tipuri diferite de consumatori, de la copii la nostalgici la bikeri profesionisti interesati de noutati si inovatie, am decis ca este momentul sa oferim Pegasul ca solutie de transport alternativ pentru orase, implementand modelul de bike sharing care in strainatate devine un mod de viata urbana. Ne propunem sa cucerim orasele care isi cauta in acest moment sisteme si modalitati de fluidizare a traficului prin metode de transport alternative,” subliniaza fondatorul Pegas.

La cinci ani de la relansarea celor mai cunoscute biciclete din anii ’70-’80, Atelierele Pegas au adus publicului 28 noi modele. Pana in prezent, peste 25.000 de biciclete din noile colectii Pegas au ajuns la clienti din tara si din Europa.

In octombrie 2015 proiectul Pegas a intrat in parteneriat cu Network One Distribution, parteneriat prin care isi va accelera dezvoltarea la nivel national si international. In urmatorii trei ani, Atelierele Pegas tintesc o crestere de zece ori a volumului de biciclete, pana la 25.000 de bucati anual si o cifra de afaceri de 5 milioane de euro.