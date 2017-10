"Am implementat finantare pentru achizitionarea de masini electrice si, mai nou, de la anul a bicicletelor electrice. Ne gandim foarte bine sa implementam tot ce inseamna circulatia in zone critice in marile aglomerari, astfel incat deplasarea catre locul de munca sa se realizeze cu autovehicule nepoluante, indiferent ca vorbim de masini personale sau de cele de transport public in comun", a declarat Gavrilescu, scrie Agerpres.