“De la preluarea fabricii, in 2008, Ford a investit peste 1 miliard de euro in operatiunile de productie din Romania, transformand Craiova intr-un centru de productie de prima clasa pentru vehicule si motoare. Ford are angajament puternic fata de Romania, iar noi ne-am dedicat energia nu doar pentru a dezvolta produse remarcabile, ci si pentru a face diferenta si pentru a crea valoare adaugata pentru intreaga industrie auto la nivel national. Parteneriatul cu OMV Petrom este unul din pasii strategici pe care i-am facut, in contextul dezvoltarii continue a Ford in Craiova si in regiune. In acelasi timp, apreciem foarte mult potentialul echipelor noastre si lucrurile benefice pe care le putem face impreuna pentru toti romanii," a declarat John Oldham, presedintele Ford Romania.