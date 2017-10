Modelul BMW M1 reprezinta o importanta piatra de temelie a constructorului german, asa ca este de inteles de ce orice asemenea model aflat intr-o stare buna de functionare poate atrage cumparatori cu multe sute de mii sau chiar milioane de euro in conturi. Desi primele modele M1 au fost construite inca din 1978, acestea sunt in continuare la mare cautare.

Atat pasionatii auto ai modelelor retro, cat si colectionarii auto sunt dispusi sa investeasca sume colosale in aceste masini. Si asta in conditiile in care, cu aceleasi sume de bani, ar putea cumpara modele actuale cu multe sute de cai putere sub capota si cu performante incredibile.

