Daca 32% fac acest lucru rar, doar atunci cand apar urgente, 20% vorbesc la telefon fara handsfree din cand in cand, iar 8%, aproape la fiecare calatorie cu vehiculul.

Mai mult decat atat, aproape 40% trimit mesaje text atunci cand se afla la volan (21% - rar, cand apar urgente, 13% - din cand in cand, 4% - aproape la fiecare calatorie cu autovehiculul) si aproape 20% au condus sub influenta alcoolului cel putin o data.

Oboseala la volan se numara printre factorii care pot creste riscul unui accident rutier si, desi aceasta nu reprezinta neaparat un aspect discutat foarte des atunci cand vine vorba de siguranta rutiera, este un fenomen intalnit pe soselele din Romania. 54% dintre respondentii care au participat la sondajul „Cat de treaz esti in trafic?” au precizat ca li se intampla rar sa se simta obositi atunci cand conduc, insa 3% dintre ei se simt des obositi la volan. De asemenea, intrebati daca au atipit vreodata in timp ce conduceau, 8% au recunoscut ca au patit acest lucru.

Parcurgerea drumurilor din afara localitatilor pe timp de noapte – una din situatiile cu risc crescut in care exista pericolul de a adormi la volan - reprezinta o practica destul de des intalnita. Astfel, 16% dintre soferii participanti la sondaj conduc zilnic in afara localitatilor pe timp de noapte, 33% fac acest lucru de cateva ori pe saptamana, iar 31%, de cateva ori pe luna.

Consumul de bauturi alcoolice reprezinta o alta activitate care poate creste riscul de accidente in trafic. Conform sondajului, aproape 1 din 5 soferi a condus sub influenta alcoolului cel putin o data (18% dintre respondenti).

In cadrul sondajului „Cat de treaz esti in trafic?”, desfasurat in perioada 21 august 2017 – 17 septembrie 2017 in mediul online, prin intermediul platformei treazlavolan.ro, au participat 8.081 de respondenti, majoritatea (76%) avand intre 18-25 de ani. Din totalul respondentilor, 76% au fost barbati, iar 23%, femei.

De asemenea, 81% dintre participantii la sondaj (6.574) sunt soferi, 60% (4.816) au declarat ca merg pe bicicleta, iar 9% (732) s-au incadrat la categoria motociclistilor, folosind acest mijloc de transport. Dintre soferii care au participat la sondaj, 72% conduc zilnic, 20% - de cateva ori pe saptamana -, 6% - de cateva ori pe luna, iar 3%, mai rar de o data pe luna.

Sursa foto: Daxiao Productions/shutterstock.com