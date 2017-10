Ioniq are o singura motorizare si doua preturi in Romania, 26.160 euro cu TVA pentru echiparea Highway si 29.140 euro cu TVA pentru echiparea Exclusive. Prin programul Rabla Plus, pretul lui Hyundai Ioniq va fi mai mic cu 4.500 de euro.

Motorul pe benzina este cu injectie directa Kappa 1.6 GDi 105 CP si impreuna cu un propulsor electric ii ofera lui Ioniq 141 CP si un sprint pana la 100 km/h in 10,8 secunde.

Cat consuma Hyundai Ioniq Hibrid

In oras, Hyundai Ioniq Hibrid bate un diesel la consum. In weekend, la amiaza, prin Bucuresti, am traversat orasul cu un consum de 3,8 litri. Intr-o zi de vineri seara, ora 17, Ioniq a consumat 5,2 litri la 100 km din Baneasa pana in Drumul Taberei, iar luni, la ora 9, a consumat 6,5 litri la 100 de km din Piata Alba Iulia pana in Piata Dorobanti. Daca adunam cele trei cifre de consum si facem o medie rezulta un consum de 5,1 litri la 100 km in regim urban.

Am vazut ca temperatura exterioara conteaza foarte mult. Dimineata fiind mai rece, consumul a crescut cu aproape un litru la 100 km. Prin oras, Ioniq merge mai mult hibrid, iar motorul pe benzina porneste din cand in cand pentru a fi generator de curent. Masina nu merge niciodata 100% pe benzina.

In afara orasului la 60 de km/h, Ioniq a mers 100% electric circa 10 km, dupa care a pornit motorul pe benzina pentru a produce curent pentru baterie. Dupa un minut, iar a trecut in modul 100% electric.

In momentul in care motorul pe benzina a pornit, transmisia automata cu 6 trepte a lui Ioniq a schimbat intr-o treapta inferioara, iar cand a trecut pe electric a schimbat din nou intr-o treapta superioara.

La 80 de km/h, Hyundai Ioniq Hibrid consuma 5,2 litri la 100 km, iar la 130 km/h ia 6 litri la 100 de km. Pe suprafete de drum in panta, motorul electric devine generator si energia cinetica este transformata in energie electrica utilizata la incarcarea bateriilor.

Pe langa faptul ca merge foarte mult electric, hibridul sud-coreean mai are cateva surprize pentru sofer. Are o transmisie automata cu dublu ambreiaj cu 6 trepte si mod manual sau sport.

In modul sport grafica ceasurilor de bord se schimba, acolo unde aveam desenat kilometrajul, este afisat un turometru, iar viteza creste electronic in mijlocul cadranului. In acelasi timp si nivelul de combustibil si autonomia isi muta locatia pe ceasurile de bord.

Si daca te intrebi ce senzatii ofera. Da, masina devine sport si trage asemeni unui motor de 2 litri benzina. Parca si suspensia, care este putin rigida, se simte si mai ferma. Suspensia spate este multi-link.

Tehnologii si dotari Hyundai Ioniq Hibrid

Exemplarul de test a fost cel cu echiparea de varf, Exclusive, si a avut cateva dintre tehnologiile pe care le vad utile pe o masina noua: volan incalzit, scaune incalzite, climatizare automata pe doua zone, faruri bi-xenon, Smart Key cu buton de pornire/oprire, sistem de navigatie TFT LCD 8'', display color cu touch-screen, sapte airbaguri - doua frontale, doua laterale, doua cortina si unul pentru genunchii conducatorului auto, sistemul Lane Keep Asisst, pilot automat autoadaptiv cu posibilitate de ajustare a limitei de viteza.

sistemul de asistenta la mentinerea benzii de rulare (LKAS) alerteaza conducatorul auto in cazul schimbarii benzii de rulare fara actionarea semnalizatoarelor. LKAS avertizeaza vizual si sonor, corectand proactiv pozitia volanului, pentru a mentine autovehiculul pe mijlocul benzii de rulare.

pilot automat (SCC). Sistemul radar frontal mentine viteza si distanta constante fata de autovehiculul din fata, actionand automat pedala de acceleratie sau frana.

sistemul autonom de franare (AEB) avertizeaza vizual si acustic conducatorul auto, aplicand automat o forta de franare a carei intensitate creste treptat, pentru a evita riscul unui accident sau pentru a reduce daunele atunci cand o coliziune este inevitabila.

sistem de monitorizare a unghiului mort (BSD) utilizeaza tehnologia radar, monitorizand partile laterale spate ale masinii si, in cazul in care este detectat un alt autovehicul, un semnal de alerta este afisat in retrovizoarele exterioare.

Bateria litiu-ion polimer cu o capacitate de 1.56 kWh, pozitionata sub bancheta spate, are o garantie de 8 ani sau 200.000 km. Modelul beneficiaza de cinci ani garantie fara limita de kilometri, cinci ani asistenta rutiera si cinci ani verificari tehnice periodice gratuite.

Mai multe detalii despre Hyundai Ioniq Hibrid sunt disponibile aici.

Date tehnice Ioniq Hibrid 141CP Exclusive

Sistem Hybrid - Putere (CP) 141

Motor benzina - Putere (CP/rpm) 105/5700

Motor benzina - Cuplu Maxim (Nm/rpm) 147/4000

Motor electric - Cuplu Maxim (Nm/rpm) 170

Motor electric - Putere (CP) 43,5

Cutie de viteza / Nr.rapoarte 6DCT

Combustibil benzina

Capacitate cilindrica (cmc) 1580

Acceleratie 0-100 km/h (s) 10,8

Viteza maxima (km/h) 185

Dimensiuni L/l/h (cm) 447/182/145

Ampatament (cm) 270

Capacitate portbagaj (litri) 550

Masa maxima total autorizata/in combinatie(kg) 1870/N/A

Greutate (kg) 1445

Capacitate rezervor (litri) 45

Consum (litri/100 km)/CO2 (g/km) mediu 3.9/92

Nivel poluare EURO 6