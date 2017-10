Marea Britanie planuieste legi mult mai dure pentru cei care conduc periculos, se urca bauti la volan sau sub influenta drogurilor, iar comportamentul lor in trafic duce la moartea altor oameni. Potrivit unui plan al guvernului, pedeapsa maxima pentru soferii criminali ar urma sa creasca de la 14 ani de inchisoare la inchisoare pe viata. In plus, britanicii vor sa introduca o pedeapsa noua si pentru cei care produc accidente cu raniti grav.

Sursa foto: Photographee.eu / Shutterstock