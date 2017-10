Guvernul norvegian vrea sa modifice facilitatile fiscale in ceea ce priveste modelul de masina electrica si vrea sa lanseze Taxa Tesla. De fiecare data cand ne ajunge la urechi cuvantul “taxa” ne gandim la cati bani o sa mai dam in plus de data asta si pentru ce.

Probabil ca si norvegienii gandesc la fel, mai ales ca Norvegia este cunoscuta drept tara masinilor electrice. Orice norvegian care si-a cumparat un Tesla Model S este scutit de taxe foarte mari pentru ca masina pe care o detine este electrica.