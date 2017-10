Cu solutii pentru traficul rutier in viitor, Bosch inregistreaza o crestere de doua ori mai rapida decat piata, iar conducerea automatizata ii va aduce in 2019 vanzari de doua miliarde de euro.

In 2017, este preconizata o crestere cu 7 procente a volumului de vanzari al diviziei Solutii de mobilitate, la aproximativ 47 miliarde de euro. In aceeasi perioada, productia globala de autovehicule va creste cu doar 2,8 procente.

„Activitatea noastra in sectorul auto continua sa se dezvolte si va continua sa aiba un impact major. Acest lucru ne pozitioneaza favorabil pentru mobilitatea viitorului”, a declarat Dr. Volkmar Denner, presedintele consiliului de administratie al Grupului Bosch.

In special activitatea din domeniul sistemelor de asistenta pentru sofer este in plina dezvoltare in prezent. Aceste sisteme sunt precursorii conducerii automatizate. Piata inregistreaza o crestere de 25 de procente in acest sector, iar pentru Bosch cresterea este chiar mai mare. In 2019, furnizorul de tehnologie si servicii va genera vanzari de doua miliarde de euro in domeniul sistemelor de asistenta pentru sofer. Pana la sfarsitul anului, numarul angajatilor din departamentul cercetare si dezvoltare al diviziei Solutii de mobilitate Bosch va fi mai mare cu aproape 10 procente, ajungand la 48.000 de persoane. Tehnic vorbind, calea spre o mobilitate fara accidente, fara stres si fara emisii este asigurata de automatizare, electrificare si conectivitate.

„Nu este vorba doar sa producem autovehicule mai bune. Avem nevoie de noi concepte privind mobilitatea”, a adaugat Denner.

Fie ca este vorba despre blocaje in trafic, accidente, poluarea aerului sau schimbarile climatice, Bosch are deja solutii si servicii pentru a face fata provocarilor curente si viitoare privind traficul rutier.

„Daca vrem sa ramanem mobili in viitor, trebuie sa schimbam mobilitatea in prezent”, spune Denner. O sarcina importanta cu care ne confruntam in prezent este imbunatatirea calitatii aerului in orase. Bosch doreste sa contribuie la atingerea acestui obiectiv, atat prin imbunatatirea motoarelor cu ardere interna, cat si prin intensificarea eforturilor in domeniul electromobilitatii.

Electromobilitatea continua sa patrunda din ce in ce mai rapid pe piata. Noua tehnologie e-axle Bosch face sistemul de propulsie electric mai eficient si mai putin costisitor pentru producatorii auto, si astfel pentru oricine doreste sa conduca un autovehicul electric. Pentru aplicatii de electromobilitate usoare, Bosch a dezvoltat un sistem de propulsie de 48 V flexibil si usor scalabil, pe baza de componente cu eficienta dovedita in productie. Bosch detine deja pozitia de lider in China, cea mai mare piata din lume in domeniul electromobilitatii. In Europa, Bosch furnizeaza sisteme de propulsie pentru cea mai mare flota de autovehicule electrice de pe continent, modelele Streetscooter ale Postei Germane.

Cei peste 170 de ingineri de la Centrul de Inginerie Bosch din Cluj dezvolta tehnologii ale viitorului, in cooperare cu parteneri locali si internationali. Centrul isi desfasoara activitatea in doua locatii, in cadrul fabricii Bosch din Jucu, din 2013 si in biroul din Cluj-Napoca, din 2015. Aici, tineri talentati lucreaza la teme strategice precum asistenta la condus si conducerea automatizata, electrificare, solutii pentru Internetul lucrurilor si dispozitive conectate. Un exemplu in acest sens sunt solutiile de software si algoritmi pentru procesare de imagini pentru detectarea obiectelor in timp real, in diferite situatii de trafic. Centrul de Inginerie din Cluj intentioneaza sa isi extinda operatiunile in Romania in urmatorii doi ani.