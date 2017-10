La lansarea pe piata, Tiguan Allspace este disponibil cu patru variante de motorizare. Pe langa un 1,4l TSI (110 kW / 150 CP), se mai poate alege intre trei motoare TDI de 2.0 litri (110 kW / 150 CP; 140 kW / 190 CP; 176 kW / 240 CP). La fel ca si in cazul Tiguanului clasic, si Tiguan Allspace este disponibil cu tractiune fata si integrala. Versiunile cu tractiune fata ale SUV-ului pot tracta, in functie de motor, greutati de pana la 2.200 kg, iar in cazul versiunii cu tractiune integrala, aceasta valoare creste pana la 2.500 kg.

Datorita unei lungimi exterioare mai mari cu 215 milimetri si unui ampatament mai mare cu 109, Tiguan Allspace impresioneaza cu mai mult spatiu pentru pasageri si bagaje. Daca se utilizeaza in versiunea cu cinci locuri, volumul portbagajului este de 760 litri, iar cu bancheta spate rabatata chiar de 1.920 litri. Optional este disponibil un al treilea rand de scaune (5 plus 2 locuri), care ofera mai multa variatie si totusi un volum al portbagajului de 230 litri.

In cazul in care nu este utilizat, al treilea rand de scaune poate fi pliat si integrat in podea. In acest caz, volumul de incarcare creste la 700 litri; in aceasta varianta, volumul maxim de incarcare - pana la nivelul plafonului si pana in spatele spatarului primului rand de scaune - este de 1.775 litri. Oferind aceste posibilitati variate, Tiguan Allspace este acum recomandabil si acelor persoane si familii care pana acum, ca urmare a spatiului de care aveau nevoie, se orientau mai degraba spre un minibus.

Nivelul ridicat al echiparii de serie al Tiguanului clasic se regaseste si in Tiguan Allspace. Astfel, versiunea lunga este echipata cu instalatie de climatizare, volan multifunctional din piele, oglinda retrovizoare cu sistem automat antiorbire, senzor de ploaie, asistent pentru mentinerea benzii de circulatie „Lane Assist”, sistem de monitorizare a mediului „Front Assist” incl. frana de urgenta pentru traficul urban si identificarea pietonilor, precum si cu sistemul multimedia „Composition Colour”. In plus, din dotarea de serie mai fac parte barele de plafon de culoare neagra, pachetul „Connectivity” (interfata pentru telefon si USB), mastile stilate in forma de trapez, jantele de 17 inchi tip Montana de culoare Argintiu Brillant si o podea variabila a portbagajului.

Variantele de echipare „Comfortline” (printre altele, plus hayon actionat electric, bare plafon argintii) si „Highline” (suplimentar fata de „Comfortline”, acesta vine cu faruri complete cu LED si sistem de incuiere si pornire „Keyless Access”) reprezinta un salt in domeniul echiparilor.

In plus, acest SUV poate fi echipat cu un sistem multimedia de noua generatie: Sistemul de top „Discover Pro” disponibil optional dispune, ca noutate in aceasta clasa, de un sistem de comanda prin gesturi.