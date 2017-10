Puterea vehiculelor a crescut la 269 kw (365 CP) datorita unui canal de admisie nou dezvoltat si unui turbocompresor optimizat pentru motorul boxer de 2,5 litri, cu patru cilindri. In urma acestor imbunatatiri, motorul ofera o putere mai mare cu 11 kW (15 CP) decat modelul 718 S si o putere mai mare cu pana la 26 kW (35 CP) decat modelele anterioare GTS cu motoare aspirate natural.

Noile masini sport cu motor pozitionat central sunt disponibile cu transmisie manuala in sase trepte sau, optional, cu Porsche Doppelkupplung (PDK). Modelele GTS sunt echipate cu o serie de optiuni standard, precum pachetul Sport Chrono, Porsche Torque Vectoring (PTV) cu diferential spate blocabil mecanic si Porsche Active Suspension Management (PASM), care coboara caroseria cu zece milimetri.

Cuplul maxim de 430 Nm ofera o acceleratie si o flexibilitate mai bune. Acest cuplu este atins intre 1.900 si 5.000 rpm. Atunci cand sunt echipate cu PDK si Sport Chrono Package, modelele GTS accelereaza de la zero la 100 km/h in 4,1 secunde. Viteza maxima a vehiculelor este de 290 km/h.

Modelele GTS ies in evidenta in linia de modele 718 nu doar datorita tehnologiei, ci si datorita designului. Noul spoiler Sport Design de pe puntea fata evidentiaza caracterul sportiv al masinii. Tipic modelelor GTS, lampile auxiliare LED integrate in bara fata si farurile Bi-Xenon sunt fumurii. In spate, stopurile, de asemenea fumurii, sigla neagra, spoilerul negru din spate si tevile de esapament negre, pozitionate central, ale sistemului de evacuare sport din echiparea standard ofera modelelor GTS un look sportiv autentic. Logo-urile negre GTS de la baza portierelor si jantele de 20 de inchi vopsite negru (cu finisaj satinat) completeaza profilul roadsterelor.

Genele GTS se regasesc si la interior. Cronometrul inclus in Sport Chrono Package (inclus in echiparea standard) este integrat ca element central al panoului de bord. Atat conducatorul auto, cat si pasagerul din dreapta, vor calatori pe scaune sport, tapitate cu Alcantara pe partea centrala, la fel ca celelalte modele GTS ale marcii. Scaunele sport Plus cu logo-ul GTS pe tetiere pot fi ajustate electronic in doua pozitii, oferind suport lateral si un nivel superior de confort. In plus, Alcantara predomina si in restul interiorului, pe volan, pe consola centrala si pe cotiere, de exemplu. Mai mult decat atat, conducatorii auto pasionati de condusul sportiv sunt asistati de Porsche Track Precision App (PTPA), care le permite sa inregistreze automat, sa afiseze si sa analizeze informatii de la volan direct de pe smartphone.