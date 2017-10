Acest proiect implica instalarea statiilor V2G ale Enel cu o capacitate totala de 100 kW, in spatii comerciale si private din apropierea orasului Amstedam. Alti parteneri ai proiectului sunt compania japoneza Mitsubishi Motors Corporation, care va furniza 10 SUV-uri hibride model Outlander PHEV plug-in, dar si operatorul de retea olandez TenneT.

Atunci cand vehiculele Mitsubishi Outlander PHEV nu sunt utilizate, acestea pot fi conectate la statiile V2G ale Enel, pentru a consuma sau pentru a distribui la cerere energie in reteaua energetica nationala, cu scopul de a stabiliza fluxurile de energie electrica din retea. Platforma “Vehicule Integrate in Retea GIVe™” care apartine companiei Nuvve din California, controleaza fluxul de energie catre si dinspre autoturisme, asigurand necesarul de consum pentru conducatorul auto si optimizand energia electrica disponibila pentru retea. Cu ajutorul masinilor hibride de tip plug-in Mitsubishi, fluxurile duale de energie activate de incarcatoarele Enel V2G si gestionate in cadrul platformei de agregare Nuvve vor transforma hub-ul intr-un participant activ la sistemul de management al energiei din Olanda.

NewMotion, o filiala detinuta integral de grupul energetic global Shell, este un lider de piata in tehnologia de incarcare a masinilor electrice, cu o retea europeana care depaseste 50.000 de statii de incarcare in 25 de tari si o aplicatie care ajuta soferii de vehicule electrice sa identifice statiile de incarcare disponibile, estimand in timp real costul incarcarii vehiculului.

Enel este partener al primului hub comercial V2G, lansat la nivel mondial in Danemarca in 2016. Hub-ul este compus, astazi, din 24 de statii Enel V2G, cu o capacitate totala de 240 kW.

Enel este o companie energetica multinationala, jucand un rol important pe pietele globale de electricitate, gaze naturale si energii din surse regenerabile. Este cea mai mare companie de utilitati din Europa dupa capitalizarea de piata si una dintre primele companii de electricitate de pe continent in ceea ce priveste capacitatea instalata si EBITDA raportat. Grupul activeaza in peste 30 de tari din intreaga lume si produce energie electrica printr-o capacitate gestionata de peste 85 GW. Enel distribuie electricitate si gaze naturale printr-o retea de peste 2 milioane km, are peste 65 de milioane de clienti casnici si companii in toata lumea, care reprezinta cea mai mare baza de clienti comparativ cu firmele europene din domeniu. Enel Green Power, divizia de energie regenerabila a Grupului Enel, gestioneaza deja o capacitate de 39 GW din surse care includ energia eoliana, solara, geotermala, biomasa si hidroenergie, provenite din centrale aflate in Europa, America, Africa, Asia, si, recent, Australia.

