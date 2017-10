Decizia finala a fost luata ca urmare a discutiilor purtate de ministrul Ilan Laufer cu reprezentantii Calsonic Kansei, cu ocazia vizitei din luna septembrie in Japonia si a fost comunicata printr-o scrisoare oficiala a directorului de operatiuni pentru Romania, Hiroyuki Horii.

Noua capacitate de productie va fi construita in vecinatatea celei existente in Ploiesti, investitie demarata de companie in 2006, si care in prezent are 630 de angajati.

Investitia va fi demarata in 2018, urmand a incepe productia de serie in 2020, generand pana la 370 de noi locuri de munca.

Calsonic Kansei produce in Romania Radiatoare pentru sisteme de racire, intercoolere, incalzitoare si sisteme de aer conditionat. Compania este unul dintre cei mai importanti furnizori de componente pentru industria auto la nivel mondial (Alianta Renault-Nissan, Audi, Volkswagen, Daimler, Peugeot, Mitsubishi, Subaru, Mazda, s.a.). Compania are peste 80 de fabrici de productie in care se realizeaza sisteme electronice, componente de interior, sisteme de admisie-evacuare si sisteme termice pentru automobile.

