Comparativ, in primele 9 luni din 2016, piata masinilor rulate a ajuns la un numar de 222.859 unitati. De asemenea, si tranzactiile cu masini noi au crescut cu 16%, de la 67,992 in 2016 la 78,769 masini in perioada ianuarie – septembrie 2017.

“Anul 2017 a adus recorduri istorice pentru masinile second-hand si cel mai bun rezultat din ultimii opt ani pentru masinile noi, fenomen care s-a datorat, in principal, eliminarii timbrului de mediu incepand cu a doua luna a anului. Aceasta crestere s-a reflectat si in Autovit.ro, unde numarul de romani care au ales sa-si vanda masina a crescut cu 25% in comparatie cu aceeasi perioada a anului trecut”, a declarat Andrei Bereanda, Business Manager Autovit.ro.

Tranzactiile cu masini rulate pe plan intern (reinmatricularile) au cunoscut si ele un maxim istoric in primele noua luni ale acestui an, de 360.635 de unitati. Din 2013 si pana anul anterior, reinmatricularile se situau la sub 200.000 de unitati, potrivit DRPCIV.

De asemenea, eliminarea timbrului de mediu a facut ca in unele luni nivelul inmatricularilor de masini rulate sa fie chiar si de trei ori mai mare decat in luna similara din 2016.

“Programul Rabla, care a inceput in primavara, a ajutat piata masinilor noi si a fost suplimentat, anul 2017 urmand sa se incheie cu 25.000 de autoturisme cumparate prin intermediul acestuia. Mai mult, anul acesta a functionat si versiunea Rabla Plus, gandita pentru cumpararea de masini electrice, iar peste 500 de persoane au aplicat la program, ceea ce inseamna mai multe masini electrice vandute in acest an decat in toti anii de pana acum la un loc”, a adaugat Andrei Bereanda.

Referitor la anunturile de pe Autovit.ro, a continuat tendinta manifestata in ultimii ani, reducandu-se ponderea masinilor de sub 3.000 de euro si crescand ponderea celor de peste 15.000 de euro.

O zecime dintre autoturisme sunt scoase la vanzare la preturi de peste 30.000 de euro, cele mai scumpe fiind modelele Ferrari, Lamborghini, Maybach, Bentley, Mercedes, Rolls Royce si Porsche, care costa si 150.000 de euro.

Cele mai populare patru marci de pe platforma Autovit.ro sunt germane: Volkswagen, BMW, Audi si Opel, acestea regasindu-se in jumatate dintre anunturi.

Daca per total raportul dintre masinile noi si cele la mana a doua din import este de 1:5, la unele branduri este chiar si de peste 1:15, cum este cazul BMW si Audi, iar la Volkswagen si Opel este de 1:10.

In functie de tipul de combustibil, masinile diesel prezente pe Autovit.ro sunt de patru ori mai multe decat cele pe benzina. In orice moment sunt la vanzare peste 225 de masini electrice si hibride.

