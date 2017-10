BMW X2 va avea la lansare trei motorizari - sDrive20i (2 litri turbo, 190 CP), xDrive20d 190 CP si xDrive25d (2 litri turbo, 190 si 230 CP). Alte variante atractive ale BMW X2 vor fi adaugate in portofoliul modelului Sports Activity Coupe in prima parte a anului 2018 - sub forma variante X2 sDrive18i cu motor cu trei cilindri si a variantelor X2 xDrive20i, X2 sDrive18d si X2 xDrive18d - toate cu motoare cu patru cilindri.

Daca este specificata optiunea Dynamic Damper Control (inclusiv o reducere a garzii la sol cu 10 mm), suspensia automobilului poate fi ajustata si mai precis la preferintele si cerintele individuale.

Suspensia M Sport, disponibila standard la modelele BMW X2 M Sport si M Sport X (optional pentru modelul X2 de baza) vine include un reglaj mai ferm al arcurilor si amortizoarelor. De asemenea, modelele BMW X2 echipate cu suspensia M Sport au garda la sol redusa cu 10 mm pentru o tinuta de drum si mai sportiva.

Rulmentii special adaptati ai barei antiruliu, care vin cu suspensia M Sport si Dynamic Damper Control, ofera un nivel sporit de sportivitate si dinamism.

Ambele modele diesel sunt echipate cu sistem inteligent de tractiune integrala xDrive ca dotare standard. Dotarea integrala Hill Descent Control permite BMW X2 sa mentina automat o viteza dorita pe coborarile abrupte, asigurand un control directional optim in situatii dificile.

Dispunand de console scurte, X2 are o linie a acoperisului in stil coupe si o grafica subtire a geamurilor. Un aspect remarcabil, mai tipic pentru un coupe BMW, este plasarea logo-ului marcii pe montantii C. Reminiscente ale modelelor BMW legendare, precum 2000 CS si 3.0 CSL, reprezinta un alt element care subliniaza aspiratiile sportive ale BMW X2.

Grila BMW Grila radiatorului a fost mereu o particularitate de identificare a unui BMW inca din 1933. Cu toate acestea, la BMW X2, conturul sau este mai larg la baza decat la varf. Modelul X2 este primul BMW modern care prezinta acest indiciu de design, oferind noului automobil un aspect mai larg, chiar mai distinctiv si mai sportiv. Sub grila, suprafata hexagonala din bara de protectie consolideaza suplimentar aceasta impresie. Fronturile barelor grilei, de culoare negru lucios, contrasteaza cu contururile cromate ale grilei.

Farurile (inclusiv luminile LED de zi) sunt combinate cu proiectoarele de ceata pentru a crea imaginea caracteristica cu sase "ochi" a familiei X si pentru a face ca automobilul sa fie recunoscut instantaneu. Deoarece farurile se ingusta spre interior, BMW X2 are o prezenta dinamica. In plus, suprafetele cromate stralucitoare adauga o nota de inalta calitate, in timp ce o bara cromata la marginile exterioare accentueaza impresia de latime.

Farurile LED integrale sunt disponibile ca optiune pentru BMW X2. Sistemul biLED pentru faza scurta si cea lunga este extrem de luminoas si eficient, in acelasi timp accentuand in mod deosebit aspectul sportiv al BMW X2. Farurile afiseaza detaliile fine, realizate partial prin tuburi de lumina pentru zi cu LED-uri hexagonale si gravura cu laser.

Jantele BMW X2 are o pozitie echilibrata pe sosea datorita rotilor mari si designului atractiv al jantelor. Modelele M Sport si M Sport X sunt disponibile cu jante in dimensiuni de pana la 20 de toli - o caracteristica exceptionala in acest segment de automobile. Ca echipare standard, ambele modele sunt disponibile cu roti de 19 toli. Jantele standard pentru modelul BMW X2 sunt de 17 toli, in design 560, insa alte 10 modele de jante (inclusiv cele M pentru BMW X2 M Sport si M Sport X) pot fi comandate ca optiune.

Pragurile BMW X2 se numara printre particularitatile sale definitorii si contribuie in mare masura la aspectul sau robust si sigur. Designul lor variaza in functie de specificatii. Invelisul este negru la versiunea de baza a automobilului si vizibil din toate unghiurile. Acest lucru creeaza o imagine robusta, tipica pentru modelele familiei X, ofera impresia unei garzi la sol inalte si asigura o recunoastere usoara. In acelasi timp, este clar ca este vorba despre un membru nou, independent din familia BMW X. Pragurile BMW X2 M Sport folosesc elemente in culoarea caroseriei, ceea ce face ca automobilul sa para apropiat vizual de sosea. In acelasi timp, BMW X2 M Sport X are insertii special proiectate in Frozen Grey. Atunci cand este vazut din lateral, aceasta nuanta mai deschisa de culoare genereaza impresia unei garzi la sol mai mare fata de BMW X2 M Sport si asigura faptul ca acest model se deosebeste clar in gama.

Logo-ul BMW pe montantii C Montantii C gazduiesc doua caracteristici BMW: curba BMW Hofmeister distinctiva si, pentru prima data la un model BMW X, logo-ul BMW. Exista ceva special in ceea ce priveste designul acestor doua elemente. Ca element integrat in montantul C, curba Hofmeister de la BMW X2 este usor alungita si nu trece peste linia usii. Logoul BMW de pe montantii C invoca un indiciu de design mult admirat la coupe-urile BMW clasice precum 2000 CS si 3.0 CSL si asigura ca automobilul este recunoscut instantaneu pe sosea.

Linia acoperisului de la BMW X2 are o usoara caracteristica de tip coupe, care confera intregului automobil impresia de propulsie spre inainte ca un atlet. Montantii genereaza un numar mare de suprafete luminoase in partea superioara a BMW X2, ceea ce face ca habitaclul sa para mai luminos. Grafica extrem de subtire a geamurilor se imbina cu spoilerul spate M optional pentru a oferi un plus de dinamism.

Spoilerul spate ofera un detaliu dinamic in completarea liniei acoperisului BMW X2. Pe langa faptul ca accentueaza sportivitatea automobilului, subliniaza si aspectul simplificat lunetei. Impreuna cu bara de protectie spate care accentueaza latimea, acesta creeaza o imagine foarte puternica. In plus, spoilerul spate cu margini aerodinamice montate lateral, de culoare negru lucios, reprezinta unul dintre factorii care contribuie la aerodinamica excelenta cu un coeficient aerodinamic Cd de 0.28. Spoilerul spate standard poate fi inlocuit la modelele M Sport si M Sport X cu variante mai sportive din lista de optiuni.

Portbagajul are o capacitate de 470 de litri, ceea ce inseamna ca poate face fata cu usurinta activitatilor de agrement, de la cumparaturi, pana la un weekend la schi sau un tur cu bicicleta pe munte. Acest nivel ridicat de functionalitate se regaseste si in habitaclu, datorita unor caracteristici cum ar fi un design al usilor care include buzunare mari si cutii de depozitare inferioare.

Cockpitul BMW X2 este orientat catre conducatorul auto, in care designul dotarilor precum binoclul panoului de instrumente orientat clar catre drumul din fata. Toate comenzile sunt pozitionate ergonomic pentru a permite conducatorului sa asimileze informatiile dintr-o singura privire si sa le actioneze cu usurinta. Toate acestea ajuta la transformarea scaunului conducatorului intr-un mediu de condus exclusivist, in care sportivitatea oferita de BMW X2 prin fiecare kilometru al calatoriei poate fi experimentata cu o intensitate deosebita.

Conducatorul si pasagerii sunt asezati intr-o pozitie inaltata in modul tipic al unui model BMW X. Acest lucru are ca rezultat o vizibilitate excelenta si ofera soferului un control complet asupra situatiei de condus. Atat conducatorul, cat si pasagerii par sa priveasca in jos pe panoul de bord, ceea ce intareste impresia unei vizibilitati optime asupra drumului - combinata cu o operabilitate impecabila.