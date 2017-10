Transportul rutier de marfuri este unul dintre domeniile cu cea mai mare crestere a numarului de companii infiintate in anul 2016, comparativ cu anul 2015. Mai putin de 10% dintre aceste companii au sanse reale de a rezista pe piata in urmatorii ani, arata o analiza realizata de Creditinfo la nivel national.

9,2% este ponderea exacta a companiilor solvabile si de incredere din domeniul transportului rutier de marfuri, aceste companii reprezentand motorul intregului domeniu de activitate.

Pentru a evidentia companiile puternice si de incredere, Creditinfo a introdus din anul 2015 certificarea Strongest in Romania. Certificarea are ca scop evidentierea companiilor cu comportament de plata corect, acestea fiind adevaratii contribuabili la motorul economiei romanesti, generand aproape 90% din profitul total al tarii si implicit taxele si impozitele aferente acestuia.

Datorita modului in care functioneaza, a principiilor stabile dupa care se ghideaza si a indicatoriilor financiari pe care ii obtine, o companie Strongest in Romania este mult mai sustenabila, avand sanse mult mai mari sa reziste pe piata peste perioada critica de 9 ani, aceasta fiind durata medie de viata a unui business din Romania.

Record de companii infiintate in 2016

Conform Registrului Comertului, infiintarea de companii in domeniul transportului rutier de marfuri este in plina crestere, anul 2016 reprezentand maximul istoric cu peste 3.800 companii infiintate in acest domeniu. Ca numar de companii infiintate, anul 2016 este urmat de anul 2015 si 2014, in ultimii 3 ani depasindu-se de fiecare data recordul de companii infiintate, record inregistrat in anul 2008.

Trendul crescator inceput din anul 2009, care continua si in prezent, este asemanator cu cel dintre anii 2003-2008, fiind aproape la fel de abrupt ca acesta. Daca in intervalul 2009-2016 a fost nevoie de 8 ani pentru ca numarul de companii infiintate sa creasca de la aproximativ 1.500 anual (2009) la peste 3.800 anual (2016) - o crestere de peste 2.300 companii infiintate anual, in trecut a crescut la aceste valori in aproximativ 6 ani (de la aproximativ 900 companii infiintate in 2003 la peste 3.500 in 2008).

Unul dintre motivele cresterii numarului de companii din domeniul transportului rutier de marfuri este dat si de programul SRL-D, program unde in intervalul 2011-2016 au fost infiintate peste 1.300 astfel de companii. Mai mult de atat, in intervalul 2014-2016 cele mai multe companii SRL-D au fost infiintate in acest sector de activitate, depasind domenii de activitate precum service-urile auto sau constructiile.

”Infiintarea unei companii in domeniul transportului rutier de marfuri este relativ usoara, investitia initiala constand deseori intr-un autovehicul destinat transportului care la inceput poate fi si second-hand. Mai mult, costurile operationale sunt relativ reduse, salariile soferilor (deseori minimul pe economie si bonusuri la kilometrii parcursi) si combustibilul consumat”, explica aceasta tendinta Aurimas Kacinskas, CEO Creditinfo Romania.

Cresc vanzarile si se creeaza noi locuri de munca, dar profiturile scad

Cresterea domeniului este vizibila atat in cazul numarului de angajati, cat si a vanzariilor totale obtinute in anul 2016 comparativ cu anul 2015. Intr-o economie in care au disparut aproximativ 90 mii locuri de munca din mediul privat, domeniul transportului rutier de marfuri a inregistrat o crestere a numarului de angajati de la aproximativ 122 mii persoane la peste 129 mii persoane, sustine studiul realizat de Creditinfo Romania. Cresterea se observa si in cazul vanzarilor, acestea ajungand in anul 2016 la aproximativ 35 milarde lei, de la 33 milarde lei in anul 2015.

In alta ordine de idei, profitul total generat de domeniu este intr-o usoara scadere - de la 1,8 milarde lei la aproximativ 1,67 miliarde lei.

Valoarea indicatoriilor medii pastreaza trendul indicatorilor generali. Astfel, daca in anul 2015 o companie din domeniul transportului rutier de marfuri obtinea in medie o cifra de afaceri de 1,13 milioane lei, in anul 2016 aceasta a crescut sensibil la 1,18 milioane lei. Profitul mediu inregistrat de aceste companii a scazut cu 7 mii lei, de la aproximativ 62 mii lei la 55 mii lei.

”Chiar daca s-a ieftinit combustibilul si ne asteptam la cresterea profitului, impactul creat de cresterea salariului minim din mai 2016 a facut ca acesta sa scada. Este interesant de vazut ce se va intampla cu acest sector in acest an cand, pe langa o noua crestere a salariului minim spre final de an, s-a scumpit si combustibilul”, spune Aurimas Kacinskas, CEO Creditinfo Romania.

Din punctul de vedere al cifrei de afaceri totale generate de companiile care activeaza in domeniul transportului rutier de marfuri, cea mai mare valoare o genereaza cele din judetele Arges si Cluj, ambele cu putin peste 3 miliarde lei, urmate de cele din Bucuresti cu 2,9 miliarde lei.

Pe langa Bucuresti si judetul Cluj, unde sunt peste 10.000 de angajati in companiile din domeniul transportului rutier de marfuri, alte judete cu valori semnificative ale acestui indicator sunt Arges - peste 9 mii, Bihor - aproximativ 7,6 mii , Timis aproximativ - 7 mii si Arad - 6,8 mii de angajati

Cele mai profitabile companii din domeniul transportului rutier de marfuri se regasesc in judetele Mehedinti, Vrancea, Tulcea si Constanta, unde profitabilitatea este de aproximativ 9%. La polul opus, in judetele din vestul Romaniei - Bihor, Arad si Satu-Mare, functioneaza cele mai putin profitabile companii de transporturi rutiere de marfuri.

”Spre deosebire de multe domenii de activitate, unde marea pondere a angajatilor si a veniturilor sunt canalizate spre companiile cu sediul in Municipiul Bucuresti, in cazul transportului rutier de marfuri acestea sunt distribuite mult mai uniform”, a declarat Aurimas Kacinskas, CEO Creditinfo Romania.

Creditinfo Romania a analizat toate companiile din Romania pentru certficiarea de solvabilitate Strongest in Romania si a demonstrat ca, in ciuda cresterilor inregistrate de domeniul transportului rutier de marfuri, doar 9,2% din companiile care activeaza in acest domeniu sunt solvabile, avand sanse sa reziste pe piata pentru o perioada mai lunga de 9 ani.

Cele 9,2% companii puternice si solvabile din acest domeniu genereaza 43% din vanzarile totale ale intregului domeniu pentru anul 2016, asigurandu-si totodata 65% din profiturile obtinute. Astfel, 9,2% dintre companiile din domeniu contribuie cu aproape de doua ori mai multi bani la bugetul de stat comparativ restul de 90,8% companii care se regasesc in aceasta categorie.

Din punctul de vedere al profitabilitatii situatia este similara. Cele 9,2% companii solvabile si puternice, eligibile pentru obtinerea certificarii Strongest in Romania au o profitabilitate de peste 2 ori mai mare decat restul de 90,8% companii din domeniu. Practic, o companie Strongest in Romania obtine 7 lei profit la 100 lei vanzari spre deosebire de o companie care nu se califica pentru aceasta certificare care obtine mai putin de 3 lei profit la 100 lei vanzari.

Companiile solvabile si puternice sunt de 10 ori mai putine decat restul avand mult mai putine sanse de a se face cunoscute. De asemenea, scazute sunt si sansele sa fie alesi de un potential client care la final poate fi nemultumit de serviciul primit si implicit isi creaza o imagine proasta asupra tuturor firmelor din domeniu. O imagine proasta asupra domeniului afecteaza mai mult pe cei corecti, care au afaceri stabile si sustenabile. Pana la urma, imaginea oricarui lucru este data de expunere iar in lipsa acesteia, modul cum procedeaza majoritatea formeaza linia generala.

Nu in ultimul rand, cele 9,2% companii puternice si solvabile au o viteza de plata a datoriilor de 100 de zile, spre deosebire de 250 zile, restul de 90,8% companii din domeniu, in conditiile in care viteza de recuperare a creantelor este aproximativ egala, 74 zile fata de 98. Un furnizor care are printre clientii sai companii din domeniul transportului rutier de marfuri eligibile pentru certificarea Strongest in Romania are, asadar, sanse sa-si incaseze datoriile intr-un termen peste 2 ori mai rapid comparativ cu un furnizor care nu are astfel de clienti.

Este extrem de important pentru o companie sa poata converti rapid creantele generate de clienti in fluxuri de numerar. Daca unul dintre clientii sai este o companie din categoria Strongest in Romania, viteza cu care acesta plateste pentru un bun, o lucrare sau un serviciu prestat este de aproape 2,5 ori mai mare comparativ cu cea cu care ar plati un client care nu face parte din aceasta categorie.

Creditinfo detine birouri de credit in peste 27 de tari din intreaga lume. Activitatea principala consta in colectarea de informatii despre companii si consumatori pentru a construi rapoarte de credit, creditare si istoricul creditelor. Compania Creditinfo este originara din Islanda iar in ultimii 14 ani, a devenit si unul dintre liderii pietei romanesti de Credit Risk Management.

Sursa foto: Mikael Damkier/shutterstock.com