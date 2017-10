Potrivit unui comunicat al MT, a fost deschis circulatiei si pasajul care tranziteaza apeductele Apa Nova, pozitionat la km 57+740 al centurii de nord-vest a Capitalei.

Lucrarile, care s-au incheiat vineri, se adauga sectorului de 7,5 km, cuprins intre km 55+465 (intersectia dintre Centura Bucurestiului cu A1) si km 63+400, care a fost deschis la patru benzi in urma cu aproximativ doua luni.

Aceste lucrari fac parte din contractul de modernizare a centurii rutiere a municipiului Bucuresti, intre A1- DN7 si se ridica la o valoare de 106,6 milioane lei, fara TVA.

Lucrarile pe acest sector, incepute in luna mai 2013, au fost accelerate anul acesta, dupa ce au stagnat o perioada importanta de timp.

CNAIR SA a scos la licitatie, in prima parte a acestui an, si proiectul de modernizare la patru benzi a sectorului DN2-A2, aflat in nord-estul centurii Capitalei, contract pentru care ofertele se afla in faza de evaluare.

Se preconizeaza ca lucrarile se vor incheia la sfarsitul anului 2019, astfel incat circulatia pe intreaga centura de nord a Bucurestiului sa se poata desfasura pe patru benzi.

