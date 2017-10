Vorbeam intr-un articol anterior despre persoanele din Romania care au un Ferrari - o masina destul de scumpa. Si am enumerat trei persoane, dintre care una este Ion Tiriac. Cu siguranta sunt mai multi, insa v-ati intrebat oare… este vreunul inmatriculat cu acte in regula si se poate spune ca este oficial? Iata ca dupa cateva cercetari - pentru ca subiectul a fost destul de interesant - am ajuns la concluzia ca exista doar un singur Ferrari LaFerrari inmatriculat cu acte in regula.