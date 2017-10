Vorbeam intr-un articol anterior despre persoanele din Romania care au un Ferrari - o masina destul de scumpa. Si am enumerat trei persoane, dintre care una este Ion Tiriac. Cu siguranta sunt mai multi, insa v-ati intrebat oare… este vreunul inmatriculat cu acte in regula si se poate spune ca este oficial? Iata ca dupa cateva cercetari - pentru ca subiectul a fost destul de interesant - am ajuns la concluzia ca exista doar un singur Ferrari LaFerrari inmatriculat cu acte in regula.

Ion Tiriac a jucat tenis in tinerete, iar cu banii obtinuti a stiut cum sa-si cladeasca imperii, sa dezvolte afaceri si sa ruleze banii. Pentru ca asta este cheia intelepciunii atunci cand ai foarte multi bani: sa investesti ca sa ai de unde scoate bani mai departe. Baietii bogati care doar au foarte multi bani si ii cheltuie pe te miri ce vor ajunge in punctul in care nu mai au de unde. Deci e o treaba foarte importanta sa stii ce sa faci cu banii.