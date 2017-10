Prima generatie a fost vanduta timp de 30 de ani, urmatoarea generatie a stat pe piata 20 de ani, iar cea de astazi ar putea sa arate la fel si peste alti 20 de ani.

Aceasta a treia generatie Toyota Century este, ca si modelul precedent, eleganta, simpla si spatioasa, iar Toyota a tinut cont de sugestiile primite de la familia regala japoneza pentru noul model.

Diferenta majora este data de inlocuirea motorizarii V12 de pe generatia precedenta (1997) cu un propulsor hibrid V8 de 5 litri 394 CP, imprumutat de la Lexus LS600h. Alte modificari sunt o linie inferioara a pragului in raport cu podeaua, astfel incat femeile sa poata urca mai elegant.

Cu toate ca are un aspect de masina clasica, limuzina dispune de faruri adaptive LED, suspensie pneumatica, sisteme moderne de siguranta, scaune spate cu masaj si reglaje pentru picioare, si un sistem de control al zgomotului, care functioneaza automat cand motorul porneste. Perdelutele pentru geamuri au ramas in schimb de la generatiile anterioare.

Produsa in doar 600 de exemplare pe an, limuzina Toyota Century este construita in mare parte manual de catre cei 1.000 de ingineri. Limuzina de 5,3 metri lungime, 1,9 metri latime si cu un ampatament de 3,1 metri costa in jur de 100.000 de euro. Noul model este mai lung decat cel pe care il inlocuieste intrucat ampatamentul a fost marit.

In timp ce limuzinele rivale cum ar fi Audi A8 si Mercedes-Benz Clasa S imbraca interiorul in piele, Toyota Century are scaune 100% din lana, cu posibilitatea de a avea tapiterie din piele la comanda.

