Intre cele mai importante modificari aduse anul acesta programului de incurajare a natalitatii se numara eliminarea plafonului maxim de 3.400 de lei al indemnizatiei, posibilitatea acordata tuturor parintilor de a ramane acasa doi ani si prelungirea perioadei de acordare a stimulentului de insertie pana la varsta de trei ani a copilului.

Astfel, un numar de 9.140 de mame nu am mai primit indemnizatii in limita maxima de 3.400 de lei, ci au incasat 85% din veniturile nete. Cea mai mare indemnizatie incasata se ridica la aproximativ 160.000 de lei, urmata de o alta suma importanta, respectiv peste 140.000 de lei pe luna.

Cei mai norocosi sunt 190 de parinti care au primit de la stat peste 15.000 de lei pe luna, sub forma de indemnizatie pentru cresterea si ingrijirea copilului.

Topul celor mai mari indemnizatii incasate in 2016

Judet Cuantum indemnizatie (lei) Sibiu 159.084 Constanta 141.679

Bucuresti (Sector 1) 94.168

Constanta 74.693

Arad 63.554

Bucuresti (Sector 1) 60.861

Bucuresti (Sector 5) 56.132

Galati 50.083

Salaj 47.598

Iasi 47.081

Tulcea 43.872

Bucuresti (Sector 6) 41.418

Cluj 40.640

Bucuresti (Sector 3) 39.166 Bacau 38.936

