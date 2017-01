Industria trainingului este pe val in ultimii ani, pentru ca tot mai multe companii au inteles ca doar cu o resursa umana pregatita pot evolua. Tendintele anului 2017 se contureaza in continuare in jurul intaririi competentetelor tehnice, insa un accent din ce in ce mai important se pune pe dezvoltarea personala, potrivit celor mai importanti actori din piata de profil consultati de wall-street.ro.

In acest an, piata de profil a fost pe crestere, iar rasfatatii trainingurilor au ramas managerii, in pregatirea carora se aloca cele mai importante sume.

"Am avut un 2016 foarte bun, de crestere, asa cum ni l-am si prognozat. (...) Principalele tendinte s-au pastrat din 2015, si anume solicitari crescute de programe de leadership si management, iar ca o particularitate, am avut multi participanti din prima linie de management, unii dintre ei aflandu-se chiar la prima experienta de acest gen din cariera. Tot ca o particularitate as mentiona si cererile crescute pentru workshopuri practice in care se abordeaza probleme specifice de business. In medie, cred ca bugetele de training s-au pastrat la acelasi nivel", sustine Marius Decuseara-Brandenburg, managing partner Trend Consult.

Petre Nicolae, seful companiei de training si consultanta CBC Romania, sustine ca industria trainingului a crescut cu aproximativ 30%, ca urmare a faptului ca majoritatea companiilor isi doresc sa echipeze angajatii cu noi competente care sa le permita achizitia de noi performante.

"Odata cu achizitia de noi competente, au aparut si noi tendinte pe piata trainingului din Romania si anume, cerinte concrete cu privire la modul de implementare a competentelor acumulate in cadrul programelor de training. Cu alte cuvinte, 90% din companiile din Romania vor trebui sa faca fata unei abordari noi si anume, programe licentiate si metodologii concrete in implementarea conceptelor livrate in programele de training", a explicat Petre Nicolae.

Dragos Saioc, general manager Ecoxtrem, firma de teambuilding din grupul Qualians, vede o maturizare a pietei de training in anul care tocmai s-a incheiat.

"In anul 2016 am observat o maturizare a pietei de training si teambuilding generata in primul rand de cererea din piata. Angajatorii cauta in mod constant metode cat mai diversificate de a perfectiona angajatul, de a-i asigura un confort in companie si de a creste gradul de retentie. De a contribui la dezvoltarea lui personala, aspect foarte important pentru majoritatea angajatilor in special Generatia Milllenials", a precizat Saioc.

Tendinte in training in 2017

Companiile care mizeaza pe angajati pregatiti vor investi anul viitor si in dezvoltarea acestora in plan personal, nu doar pentru intarirea competentelor tehnice.

"Cred ca zona de dezvoltare personala, care in 2016 a fost abordata la un nivel mai redus, va fi din ce in ce mai solicitata in 2017, companiile fiind mai deschise in a investi pentru a avea angajati echilibrati in viata personala si profesionala", considera Marius Decuseara-Brandenburg.

Tot el mai spune ca anul viitor se va dezvolta serviciul de consultanta oferit companiilor.

"Zona de consultanta va continua sa creasca, si anume proiectele de tip assessment & development centers, performance management si proiecte care au ca scop optimizarare echipelor de vanzari. Aceasta crestere se datoreaza faptului ca acest gen de interventie presupune intelegerea profunda a businessului clientului si ofera rezultate imediate si tangibile", a aratat acesta.

Cred ca vom asista la un val ascendent al solicitarilor de programe pentru middle-management si de solutii inovatoare care sa contina componente cu accesibilitate online, la indemana utilizatorilor

Un alt trend care se contureaza in piata de profil, considera Viorel Panaite, managing partner Human Invest, este nevoia tot mai mare a unei prezente de calitate in interactiuni a consultantului si nevoia unor metode cat mai colaborative de lucru in cadrul programelor de training.

Cu cat criza de scop, de incredere si de angajament este mai mare, cu atat mai mult conteaza calitatea prezentei, a unei structuri de lucru clare si a contactului cu realitatea. Pentru noi asta inseamna consultanti si facilitatori tot mai bine pregatiti sa conduca conversatii oneste si care sa stie sa lucreze cu metode si procese de lucru bine structurate", a spus Panaite.

In 2017 cuvantul cheie in training va fi dinamismul, companiile uitandu-se tot mai mult dupa elementele practice care compun un program livrat angajatilor.

"Piata de training este deja intr-o continua schimbare, accentul fiind pus pe latura experientiala a training-ului in detrimentul partii teoretice.Prin urmare, in 2017 vom vedea cel mai probabil sesiuni mult mai dinamice in care know how-ul va fi transferat catre participanti in module intense si sedimentat prin parti practice de durata proportionala. Cu alte cuvinte, se incearca o marire a raportului practic-teoretic", a explicat Dragos Saioc, general manager Ecoxtrem.

In contextul de mai sus, potrivit lui Petre Nicolae, in 2017 "vor exista companii de training care vor livra toate programele posibile si necesare clientilor lor, fara sa aiba o specializare anume".

Pe de alta parte, vor fi companii de training care se vor ultra-specializa si vor fi orientate spre achizitia si folosinta de metodologii, mecanisme, softuri profesionale si strategii de implementare capabile sa aiba maxim de impact in activitatea curenta a participantilor la programele de training

Cum vor evolua bugetele pentru training

Specialistii in piata de profil cred ca organizatiile vor creste bugetele alocate programelor de training in anul 2017, astfel incat sa fie cat mai apropiate de nevoile de dezvoltare ale angajatilor.

"Bugetele cresc stabil de la an la an, aratand o preocupare atenta asupra dezvoltarii si formarii angajatilor din toate nivelele. Angajatorii inteleg ca in aceasta era a digitalizarii si a disponibilitatii resurselor tehnologice, angajatul este un diferentiator puternic si investitia in resursa umana este una din cele mai productive", sustine reprezentantul Ecoextrem.

Cele mai mari companii din piata de training sunt Ascendis, Trend Consult, Equatorial, CBC Romania si Human Invest.

Sursa foto: Rawpixel.com, Shutterstock