Antreprenorii trebuie sa fie conectati in permanenta la realitate, sa poata lua legatura usor cu clientii, sa isi acceseze cu usurinta e-mailul si sa isi gestioneze eficient businessul, indiferent unde s-ar afla. Din fericire, acum se gasesc numeroase gadgeturi menite sa le faca viata mai usoara celor care au un job solicitant, sa le salveze timp si sa ii ajute sa fie mai organizati si sa nu uite niciun detaliu important. Iata care sunt device-urile pe care orice antreprenor sau angajat intr-o pozitie importanta ar trebui sa le aiba mereu la el:

Un telefon performant poate inlocui chiar si laptopul

Tehnologia din spatele smartphone-urilor a avansat atat de mult incat acestea pot fi folosite acum si pe post de mici computere. Antreprenorii si managerii au nevoie de un telefon performant, care sa nu cedeze in timpul unei convorbiri telefonice sau a unei videoconferinte, de pe care sa poata comunica usor, sa stocheze, sa trimita si sa primeasca documente importante si sa se poata conecta de la distanta inclusiv la un laptop. Daca alegi unul dintre aceste telefoane, care nu mai au nevoie de nicio prezentare, pentru ca sunt cunoscute drept cele mai bune si inovatoare din lume, vei avea toate functiile de care ai nevoie intr-un smartphone subtire si cu un design elegant.



Sfatul nostru este sa iti descarci si o aplicatie pe care sa o folosesti drept agenda, astfel incat sa iti organizezi eficient programul si sa nu uiti niciodata de vreo intalnire importanta sau ca trebuie sa rezolvi un task cu prioritate zero.

Castile cu ascultare selectiva, care elimina zgomotul extern

Daca multitaskingul a devenit deja o obisnuinta pentru tine si nu ti se mai pare dificil sa faci trecerea de la o convorbire telefonica la una prin Skype sau de la a asculta muzica la un meeting cu clientii tai importanti, atunci sigur vei aprecia gadgetul dezvoltat de OroSound. Aceste casti promit sa elimine orice zgomot extern, cu ajutorul tehnologiei selective si de directionare, care foloseste opt microfoane si un speaker cu armatura echilibrata pentru a-ti oferi posibilitatea de a selecta cat zgomot extren vrei sa auzi sau din ce directie. Lista de functii ale castilor nu se opreste aici, astfel ca este de asteptat ca ele sa urce in topul celor mai populare gadgeturi.

Cel mai inteligent ceas cu alarma din lume

Nu exista antreprenor sau manager de succes care sa doarma pana tarziu la amiaza, cel putin nu cand se chinuie sa puna o afacere pe picioare. Insa trezitul de dimineata nu este cel mai placut moment al zilei, mai ales daca ai apucat sa dormi doar cateva ore. Cei de la Holi au creat un ceas care va fi disponibil incepand cu primele luni ale lui 2017. Ceasul Bonjour va incerca sa te trezeasca in mod placut, inregistrand informatii despre tine, despre ciclul tau de somn, astfel incat sa gaseasca momentul ideal pentru a incepe sa sune. Ceasul este activat vocal si va inceta sa sune daca ii spui sa se opreasca, scrie The Sun.

Cureaua inteligenta care iti spune cand ai uitat sa mananci

Oamenii ocupati au tendinta sa sara peste mese sau sa stea in fata computerului mai mult decat este recomandat, fara sa ia pauze. Cureaua Welt este un gadget neconventional, care arata ca o curea stilata, din piele, dar are un microport USB, prin care colecteaza informatii despre stilul tau de viata. Welt are cinci functii: iti masoara circumferinta taliei, numara pasii, numara minutele petrecute stand jos, inregistreaza orele la care ai mancat si, functia specifica oricarei curele, iti tine pantalonii pe tine. Dincolo de asta, dupa ce iti observa stilul de viata, cureaua iti poate arata care sunt cele mai nocive obiceiuri ale tale si ce poti face pentru a scapa de ele.

Bagajul de cala pe care nu ai cum sa il pierzi

Persoanele care calatoresc mult stiu cat de neplacut este sa ti se piarda bagajul in aeroport si sa te trezesti fara tinutele pe care le aveai pregatite inca de acasa, pentru intalnirile de afaceri. In cele mai frecvente cazuri, bagajul este ratacit de compania aeriana si returnat dupa cateva zile, insa aun existat si situatii in care valizele au fost furate in aeroport. Acum, cei de la compania Bibelib au creat un troller dotat un sistem inteligent de tracking, care iti permite sa iti localizezi rapid bagajul si sa alertezi politia, daca banuiesti ca ti-a fost furat.

Acestea sunt cele mai cool si utile gadgeturi pentru 2017, care iti vor salva timp si efort. In plus, vei reusi sa iti organizezi mai bine programul si sa iti mentii, in acelasi timp, un stil de viata sanatos, oricat de aglorerata ti-ar fi saptamana.

Sursa foto: Shutterstock, Copyright: Eugenio Marongiu