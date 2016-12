Ne aflam acum in preajma sarbatorilor de Craciun. O perioada de bucurie si de reflectie, alaturi de familie si prieteni. Si un ”trebuie” sa stai acasa pentru workaholici. In mod special lor, dar si voua tuturor va doresc sa ”Indrazniti sa fiti plictisiti!”. Aceasta propozitie probabil ca incrunta fruntile multora. Dar la inceput de un nou an, poate ca este un subiect la care sa va ganditi si despre care sa cititi mai mult, conform Revistei CARIERE.