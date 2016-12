In orice afacere, secretul pentru a supravietui pe piata este sa ai un venit constant. Iar pentru a-l obtine este imperios necesar ca oamenii sa fi auzit de tine, iar asta depinde in mare masura de cat de bine stii sa te vinzi.

Patronii de puburi sau baruri sunt pusi in fata unei provocari mari: sa isi tina businessurile pe picioare, intr-un domeniu de activitate in care concurenta este acerba si se inmulteste pe zi ce trece. Multe localuri apar si dispar peste noapte, insa cele care reusesc sa atraga clienti in mod constant si sa isi faca o buna reputatie sunt cele de la care noii antreprenori au ce invata. Iata care sunt modalitatile prin care si localul tau poate deveni unul dintre cele mai populare:

Vinde ceva ce nimeni nu mai are

Cele mai multe dintre localurile care si-au castigat rapid clienti fideli sunt acelea care au reusit sa le puna acestora la dispozitie o selectie de bauturi rare, pe care nu le mai gasesti si in alte baruri. De la puburile cu bere artizanala, pana la cele in care barmanii profesionisti prepara cocktailuri originale sau localurile in care se fumeaza narghilea, toate acestea au introdus un element de noutate. Este foarte usor sa te aprovizionezi cu bauturi alcoolice mai rar intalnite si sa le testezi succesul. Iar dupa cum vezi, preturile de pe site sunt la fel de avantajoase ca acelea dintr-un angro, iar livrarea este rapida si nu te costa nimic.

Angajeaza barmani talentati si carismatici

Barmanii care stiu sa jongleze cu sticle si pahare si sa faca spectacol din simpla preparare a unui cocktail sunt ca un magnet pentru clientii dornici de distractie. Cu cat barmanii tai stiu sa interactioneze mai bine cu oamenii, sa ii faca sa se simta bine si sa le prepare bauturi delicioase, cu atat localul tau va deveni mai popular. Nicio strategie de marketing nu functioneaza mai bine decat un client multumit care isi convinge grupul de prieteni sa vina in fiecare weekend in barul tau.

Un decor original, esential pentru a crea atmosfera potrivita

Nu doar meniul conteaza pentru succesul barului tau, ci si o atmosfera placuta, cu un decor original, in care oamenii sa se simta relaxati. Orice patron de local stie ca le vinde clientilor sai si o stare de spirit, iar daca reusesti sa le depasesti asteptarile, cu siguranta vor reveni. Inainte sa te decizi asupra decorului, arunca o privire si asupra locului in care va fi amplasat localul tau. Mai sunt si alte baruri in jur? Ce stil au abordat in decorarea interiorului? Cum ai putea sa iti faci localul mai atractiv vizual pentru potentialii clienti fata de cel al concurentei? De exemplu, acum sunt foarte populare localurile care creeaza o atmosfera cat mai confortabila pentru cei care ii calca pragul. Lumini difuze, perne sau canapele confortabile, o servire eficienta si rapida si o muzica potrivita ca volum, astfel incat oamenii sa poata face conversatie, cel putin in prima parte a serii.

Fii prezent pe retelele sociale

Strategia de marketing online a unui local ii poate creste popularitatea sau il poate ingropa. Multe persoane au obiceiul de a cauta un local pe retelele sociale sau pe site-urile cu review-uri scrise de alti utilizatori, pentru a vedea cum este atmosfera, ce meniu au la dispozitie si cum sunt preturile. La fel de important este sa raspunzi si la criticile clientilor nemultumiti si sa cauti solutii pentru a remedia eventualele probleme. Un ton politicos si disponibilitatea de a-ti asculta clientii este, poate, una dintre cele mai bune metode de a-ti crea o reputatie buna si de a-ti autoevalua calitatea serviciilor.

Orice antreprenor care pune in aplicare aceste strategii are sanse mari sa isi transforme businessul intr-unul cu priza la clienti, care sa isi pastreze popularitatea in timp si sa isi faca o reputatie impecabila. Iar cand un local este bine manageriat, ofera servicii bune si este atent cu clientela sa, oamenii ii vor calca pragul indiferent de sezon.

Sursa foto: Shutterstock, Copyright: Jacob Lund