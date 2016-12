Masini care se conduc singure, electrocasnice care ne invata tabieturile si care fac comenzi online in locul nostru, supermarketuri in care platile se fac cu smartphone-ul si livrari cu dronele – nu, nu e un fragment dintr-o carte SF sau inceputul unui episod dintr-un serial TV cu scenariu nerealist. Asa ar putea arata viata noastra in anul 2030, conform Revistei CARIERE.