Ca antreprenor, esti atat cel mai bun prieten al tau cat si cel mai mare dusman. Te zbati intre stari de incredere deplina in ceea ce priveste abilitatile tale si momente in care devii sceptic in ceea ce priveste potentialul tau si sansele de reusita. Modul tau de viata si obiceiurile pe care le ai iti influenteaza extrem de mult deciziile pe care le iei, conform entrepreneur.com.