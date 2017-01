In cazul in care unul dintre obiectivele tale pentru 2017 este sa citesti mai mult, atunci gasesti in continuare cateva recomandari. Urmatoarele opt carti te pot ajuta sa nu-ti mai faci griji, sa nu mai fii obosit si sa incepi sa excelezi in domeniul tau. Conform Business Insider, aceste carti cuprind oportunitati de viata si te pot ajuta sa fii mai fericit in fiecare zi.