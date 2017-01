Bill Gates povesteste, pe blogul sau, ca in anii de tinerete era un fanatic a tot ce insemna software. Mai exact, era atat de preocupat de viziunea sa de a pune un computer pe fiecare birou si in fiecare casa, incat renuntase la ce insemna o existenta normala. „A fost un capitol extraordinar din viata mea”. In prezent, insa, mare parte din activitatea sa inseamna sa se inspire de la alti fanatici. Fie ca sunt oameni de stiinta care descopera vaccinuri, profesori care lucreaza neintrerupt sau ingineri care imagineaza idei nebunesti pentru a crea noi surse de energie curata. „Faptul ca am sansa de a le intelege munca si de a invatat de la ei a deschis un nou capitol extraordinar in viata mea”, spune milionarul.

Acesta a aratat, intr-un articol pe blogul sau, care au fost cativa dintre oamenii inzestrati si preocupati sa schimbe lumea, pe care i-a cunoscut anul trecut. Gates spune ca munca si dedicatia lor in alimenteaza cu optimism si cu certitudinea ca cele mai frumoase zile ale lumii urmeaza. Vezi in prezentarea urmatoare ce „fanatici” il inspira pe creatorul Microsoft.

1. Jimmy Carter, o viata interesanta

Bill Gates povesteste pe blogul sau ca a petrecut o seara cu Jimmi si Rosalynn Carter si ca, la cei 92 de ani, fostul presedinte nu a incetinut deloc ritmul.

„Pentru multi, a fi presedinte al SUA ar putea sa insemne apogeul vietii profesionale. Pentru Jimmy Carter, a fost doar inceputul unei lungi cariere dedicata sustinerii drepturilor omului”, scrie Gates.

Carter a publicat recent o carte de memorii, continua sa predea si coordoneaza activitati de caritate. „Jimmy ne-a aratat cum a petrecut ultimii ani reconstruind si renovandu-si casa singura. De asemenea, am vazut cateva picturi facute de el in timpul liber. Viata lui ar trebui sa ne inspire pe fiecare dintre noi”, spune Gates.

2. Nate Bowling, fermierul tocilar

Una dintre expresiile preferate invatate de Gates anul trecut este cea de „fermier tocilar”. Asa s-a descris Nate Bowling, cel care a fost declarat profesorul anului in statul Washington.

Nate preda la liceul Lincoln din Tacoma, jumatate din studentii sai fiind afro-americani sau hispanici si mai mult de 70% fiind din categorii defavorizate. Desi multe scoli similare din zona au o rata mica de promovabilitate si de continuitate la stadii superioare de invatamant, Nate si colegii sai au inversat trendul. Liceul respectiv are o rata de promovabilitate de 80%, mult peste media scolilor similare. Gates mai spune ca formele sale de predare nu sunt cele mai conventionale, fiind unul din motivele pentru care il admira.

3. Nandan Nilekani si reinventarea Indiei

In timpul vizitei din India, Bill Gates l-a revazut pe Nandan Nilekani, unul dintre cei mai cunoscuti antreprenori, filantropi si ganditori din India. Cei doi s-au cunoscut in urma cu 20 de ani, cand indianul l-a ajutat pe Gates sa porneasca Infosys, o corporatie de tehnologie si consultanta.

„Am fost si sunt in continuare impresionat de felul in care a imbinat pasiunea antreprenoriala cu filantropia. Amandoi impartasim un optimism comun despre potentialul revolutiei digitale in India si felul in care va imbunatati vietile oamenilor”, scrie Gates.

4. Dr. Ana Mari Cauce, vizionara din sanatate

Un vechi proberb african, des folosit si de fundatia Bill si Melinda Gates, spune: „daca vrei sa ajungi repede, mergi singur. Daca vrei sa ajungi departe, mergi impreuna cu cineva”. Aceasta a fost si viziunea din spatele efortului de pus de Dr. Ana Mari Cauce, de la Universitatea din Washington, de a uni eforturile cercetatorilor si resursele de la universitate, pentru a ajuta la imbunatatirea sanatatii si starii de bine a oamenilor din intreaga lume.

In octombrie anul trecut, fundatia Gates a acordat o bursa de 210 milioane de dolari universitatii, pentru a finanta constructia unei noi cladiri pentru a sustine aceasta initiativa. „Sunt nerabdator sa vad ce va insemna acest efort vizionar pentru imbunatatirea sanatatii din intreaga lume”, a scris Gates.

5. Ken Caldeiera, profesorul extraordinar

In 2016, Bill Gates a petrecut mult timp in intalniri cu oameni de stiinta si cercetatori, pe subiecte profunde. Din zona energiei, unul dintre cei mai buni profesori ai sai a fost Ken Caldeiera, un om de stiinta specializat in probleme de clima, carbon si sisteme energetice.

„Este un pioneir in exploarea impactului activitatii umane asupra climei. L-am cunoscut pe Ken acum 10 ani si ne-am vazut de cateva ori pe an, pentru sesiuni de discutii despre schimbarile climatice si energie. Este un profesor extraordinar, intotdeauna rabdator chiar si cand ii pun multe intrebari. Cel mai mult apreciez la fel capacitatea de a explica idei complexe in feluri accesibile pentru oricine”, a mai scris Gates.