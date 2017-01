Orice antreprenor care se avanta in afaceri si pune pe picioare propriul sau business isi doreste sa vada rezultate cat mai rapid si sa simta gustul succesului inca din primul an de activitate.

Putine startup-uri reusesc sa se mentina pe piata in primul an; statisticile arata ca aproximativ 90% dintre acestea dau gres inainte de a trece acest prag. Asta ii face pe antreprenori sa se intrebe ce greseli trebuie sa evite, ca sa nu isi ucida proiectul inca din primele luni si sa se afunde in datorii. Nu exista o reteta infailibila a succesului, insa asta nu inseamna ca nu ai ce invata din experienta celorlalti antreprenori. Iata care sunt capcanele in care au cazut multi:

1. Nu s-au pus la adapost din punct de vedere legal

Multe startup-uri sunt puse pe picioare de oameni tineri, inteligenti, cu energie, insa care nu au experienta de management. Recrutarea, gestionarea finantelor, managementul general si problemele legale sunt cele mai frecvente obstacole in care se blocheaza antreprenorii la inceput de drum. Iar o greseala te poate obliga la plata unor despagubiri pe care compania ta pur si simplu nu si le permite. Acesta este motivul pentru care multe businessuri nu numai ca se inchid, insa managerii raman cu datorii dificil de acoperit.

Cand vine vorba despre scenarii catastrofale, care au potentialul sa iti distruga businessul, aceasta este cea mai buna strategie pentru a le evita. Dupa cum observi, este cea mai eficienta modalitate pentru ca un potential incident sa nu afunde compania in dificultati financiare sau sa o elimine de pe piata.

2. Nu au fondat businessul alaturi de un partener

Sunt extrem de rare cazurile in care un startup infiintat de o singura persoana a avut un succes fulminant. Chiar si companiile care au inceput asa, au ajuns sa fie manageriate de mai multe persoane sau de un intreg board. In primul rand, sa fii singurul fondator poate insemna pentru potentialii parteneri de afaceri un semn ca nu ti-ai putut convinge niciunul dintre prieteni sa ti se alature, asa ca vor fi mai reticenti sa investeasca in businessul tau. In al doilea rand, volumul de munca pe care il presupune lansarea unei afaceri este mult prea mare pentru o singura persoana, oricat de energic si hotarat ai fi. Ai nevoie de un partener cu care sa te consulti si sa iei decizii, de la care sa auzi si argumente contra la ideile tale si care sa te incurajeze atunci cand lucrurile nu merg ca pe roate.

Acest ultim aspect poate fi si cel mai important. Multe startup-uri ajung in mai multe puncte de criza in primul an, in care proiectul sa para imposibil de sustinut. Pentru a depasi aceste momente, este esential sa ai pe cineva langa tine, astfel incat sa capeti putere si vointa sa depasesti obstacolele.

3. Nu au ales locul potrivit pentru a-si desfasura activitatea

In SUA, cele mai populare locuri pentru a pune bazele unui business de succes sunt Silicon Valley, apoi Boston, Seattle, Austin, Denver si New York. Pare paradoxal sa iti infiintezi o afacere acolo unde mai sunt alte cateva sute care incearca sa se lanseze, insa este mai sigur sa mergi acolo unde sunt specialistii si unde ai sanse mari sa iti creezi o retea de networking cu oameni din domeniul tau si unde iti va fi mai usor sa atragi clienti, scrie PaulGraham.com.

De exemplu, in Romania, Clujul a fost supranumit Silicon Valley din Europa, datorita zecilor de startup-uri in domeniul IT, care au aparut in ultimul an. Ia in considerare si faptul ca antreprenorii care stiu cata munca presupune infiintarea unei afaceri vor fi mai deschisi sa te asculte si mai dispusi sa te sustina. In plus, in locurile populare si standardele sunt mai ridicate, astfel incat vei fi obligat sa ridici stacheta in ceea ce priveste calitatea produselor si a serviciilor tale.

4. Nu s-au orientat spre nisa potrivita

Multi antreprenori viseaza sa aiba acea idee originala sau sa descopere o nisa obscura, neacoperita, astfel incat sa evite competitia si sa detina monopolul pe piata respectiva. Insa aceasta strategie este riscanta: daca ai succes, este o chestiune de timp pana cand vor aparea si competitorii, iar daca esuezi, ai pierdut bani investind intr-un produs sau intr-un serviciu pe care nimeni nu il dorea, scrie techworld.com.

La fel de greu este pentru un startup sa se lupte pentru supravietuire pe o piata dominata de corporatii gigant. De exemplu, sa lansezi o noua bautura de tipul cola pe o piata in care exista deja niste branduri consacrate nu iti va aduce niciodata succesul. Alege in schimb un domeniu sau o nisa pe o piata de oligopol, in care exista cativa mari jucatori si pe care ai sanse mai mari sa patrunzi si sa atragi clienti, oferindu-le produse mai bune sau preturi mai avantajoase.

5. Nu s-au lansat la momentul oportun

Exista doua tendinte la acest capitol: startup-urile care se grabesc sa se lanseze si intra nepregatite pe piata si cele care amana momentul prea mult, din dorinta de a fi cat mai bune, insa rateaza oportunitatea.

Intarzierea lansarii a ucis mai multe businessuri decat lansarea prea devreme. In acest caz, pericolul este ca echipa sa se dezintegreze, altcineva sa fure ideea sau ca produsul sa fie deja depasit, in momentul in care intra pe piata. Pe de alta parte, businessurile care se lanseaza prea rapid risca sa isi piarda clientii curiosi, daca produsul nu se ridica la inaltimea asteptarilor.

Orice business aflat la inceput va fi supus unor incercari, iar greselile sunt inevitabile, mai ales daca nu ai experienta manageriala. Secretul este sa le eviti pe cele care au potentialul de a iti ingropa afacerea. In plus, daca iti creezi o echipa de inceput sudata si cu motivatii foarte puternice, afacerea ta va reusi sa depaseasca cu succes orice provocare.

Sursa foto: Shutterstock, Copyright: Freedom My wing