HSBC Bank a prezentat un raport care stabileste cea mai buna tara in care sa iti poti incepe o cariera, daca piata muncii din tara ta natala nu iti satisface cerintele sau pur si simplu esti in cautarea unei experiente noi.

Studiul a fost realizat prin interogarea a unui numar de aproximativ 27000 de expati din peste 100 de tari. Din numarul total al angajatilor interogati, 15% au specificat ca au plecat din tara natala pentru a muncii in alta parte la cererea angajatorului, 25% au declarat ca au mers in cautarea unui loc de munca mai bun, iar 37% au luat aceasta decizie fiind in cautarea unei noi provocari. Studiul a fost facut in functie de mai multi factori cum ar fi salariul, mediul de lucru si balanta dintre orele de munca si timpul liber, conform entrepreneur.com.

Bazat pe aceste criterii, tara care este cea mai bine vazuta de catre expati in ceea ce priveste potentialul dezvoltarii carierei este Elvetia. Venitul mediu pentru expati in aceasta tara de 188,275 de mii de dolari pe an, comparativ cu media globala de 97,419 mii de dolari. In aceasta tara, 69% din expati au declarat ca au vazut o imbunatatire in ceea ce priveste raportul dintre munca si viata privata, iar 61% sunt mai multumiti de piata muncii din Elvetia, fata de cea din tara natala.

Tarile care urmeaza dupa Elvetia in top 10 sunt Germania, Suedia, Emiratele Unite ale Arabiei, Norvegia, Singapore, Austria, Hong Kong, Regatul Unit al Marii Britanii si Bahrain.

Ca si regiune, Orientul Mijlociu este declarat ca fiind cel mai bun atunci cand vine vorba despre beneficiile angajatilor. In aceasta zona, 91% dintre angajati primesc cel putin un beneficiu, in timp ce media la nivel global este de 67%. Trei sferturi dintre expatii din Emiratele Unite ale Arabiei primesc beneficii in domeniul sanatatii.

Mai mult de 60% din expatii din Singapore si Hong Kong sunt de parere ca aceste tarii ofera multe posibilitatii de dezvoltare a carierei , dar 50% din expatii care s-au mutat in Hong Kong si 30% din Singapore au declarat ca sunt nemultumiti in ceea ce priveste raportul dintre orele de munca si timpul liber.

