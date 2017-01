Sute de mii de carti noi sunt publicate in fiecare an, dar potrivit Entrepreneur, cele clasice raman cele mai valoroase. Nimeni nu-si doreste sa citeasca zeci de carti despre acelasi subiect, mai ales cand stii ca sunt cateva carti vechi, dar bune, care te pot ajuta mai mult. Vezi in continuare doua carti clasice despre afaceri, bani si succes, care inca mai sunt relevante in ziua de azi chiar daca sunt vechi.