Indemnizatia lunara minima acordata persoanelor care se afla in concediu pentru cresterea copilului si stimulentul de insertie se vor majora incepand cu data de 1 februarie 2017, data la care va creste salariul minim la nivel national. Astfel, nicio indemnizatie nu va putea fi mai mica de 1.232,5 lei.

Indemnizatia lunara acordata parintilor care intra in concediu de maternitate reprezinta 85% din media veniturilor nete realizate in 12 luni, consecutive sau nu, lucrate in decursul ultimilor doi ani de dinaintea nasterii copilului.

In ceea ce priveste indemnizatia minima, valoarea acesteia este de 85% din salariul minim brut pe tara.

Guvernul a aprobat, vineri, o hotarare prin care salariul minim pe tara va creste, de la 1 februarie, la 1.450 de lei brut, fata de 1.250 de lei brut, cat este in prezent, ceea ce inseamna ca si limita minima a indemnizatiei pentru cresterea si ingrijirea copilului va creste. Astfel, incepand cu luna februarie, cea mai mica indemnizatie care va fi acordata in Romania va reprezenta 85% din 1.450 de lei, adica 1.232,5 lei pe luna.

In prezent, suma minima acordata parintilor era 1.062,5 lei, respectiv 85% din 1.250 de lei (valoarea actuala a salariului minim brut pe economie).

Se majoreaza si stimulentul de insertie

De asemenea, de la 1 februarie va creste si valoare stimulentului de insertie, care este in valoare de 50% din indemnizatia minima. Astfel, cu un salariu minim in valoare de 1.450 de lei, stimulentul de insertie va creste de la 532 lei, cat este in prezent (50% din 1.062,5 lei), la 616,25 de lei.

Stimulentul de insertie se acorda persoanelor care se intorc la munca cu cel putin 60 de zile inainte de implinirea de catre copil a varstei de 2 ani pana la implinirea a 3 ani.

Guvernul a aprobat vineri majorarea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata la 1.450 lei lunar, incepand cu data de 1 februarie 2017, pentru un program complet de lucru de 166 de ore in medie pe luna, reprezentand 8,735 lei/ora.

