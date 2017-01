Anul 2016 a fost unul dinamic si provocator in piata de recrutare, an in care insa un numar important de locuri de munca au ramas neacoperite, din cauza lipsei de candidati. Acest lucru l-a resimtit si cea mai mare companie de recrutare de pe piata locala, Adecco, atat la nivelul angajatilor incepatori, cat si la cei cu experienta vasta, cautand pana la cinci luni candidatul potrivit pentru un post de country manager, in ciuda salariului de 25.000 de euro pe luna.

Marga Radu sefa diviziei de recrutare permanenta din cadrul Adecco Romania a aratat ca in 2016 candidatii au fost si mai greu de gasit fata de anii anteriori, iar companiile de recrutare au fost nevoite sa recurga la noi mijloace de recrutare.

"In 2016 s-a adancit criza de personal si a devenit foarte dificil sa mai gasim personal - solutiile extreme pe care le aplicam in 2015 au devenit normale in 2016. Costul fortei de munca a crescut foarte mult fata de anul anterior. (...) A fost un an extrem de dinamic (2016 - n.red) cu o crestere de peste 50%. Suntem in mijlocul unei schimbari radicale in industria de recrutare. Provocarea principala a fost identificarea de noi solutii in recrutare. Practic, declaram ca recrutarea traditionala nu mai exista, iar solutiile nou implementate au dus la o eficientizare a timpului in livrare cu 30%", a declarat pentru wall-street.ro Marga Radu, sefa diviziei de recrutare permanenta din cadrul Adecco Romania.

Anterior, Florin Godean, country manager Adecco Romania, arata ca nu sunt putine situatiile in care oamenii nu isi doresc sa munceasca sau nu au calificarile pe care angajatorii le cauta, iar in aceste cazuri specialistii din recrutare apeleaza la orice mijloc de a gasi oameni, fie ca este vorba de formule noi (LinkedIn), fie ca sunt metodele clasice, din trecut, cum ar fi popularizarea joburilor la primari si preoti.

Salariu de 25.000 de euro pe luna plus alte beneficii

Astfel, in 2016, specialistii in recrutare permanenta a companiei Adecco au cautat timp de mai multe luni candidatul potrivit pentru o functie de country manager, remunerata cu 25.000 de euro.

"In 2016 am lucrat pentru un client international, l-am ajutat sa identifice candidatii potriviti pentur pozitia de country manager in zona de servicii, experienta ceruta in zona de peste 10 ani pe o pozitie similara. Dupa o cautare ce a durat cinci luni am identificat candidatul potrivit. Salariul pentru aceasta pozitie este in jur de 25.000 de euro brut pe luna plus toate beneficiile aferente acestui job de top management", a explicat Radu.

