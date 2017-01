Planurile tale pentru 2017 includ un job mai bine platit si esti dispus sa lucrezi si in alta tara? Atunci trebuie sa stii ca angajatorii straini au disponibile in aceasta perioada mii de locuri de munca, atat pentru muncitorii calificati, cu experienta, cat si pentru tinerii recent intrati in piata muncii. Iata cateva oferte de joburi in care te poti angaja peste hotare in perioada urmatoare.